Джонсон провів перші призначення після перемоги на виборах у Британії



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Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон

Найближчим часом прем'єру Британії належить заповнити ще дві вакантні посади заступників міністрів

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон провів перші призначення в складі кабміну після перемоги на дострокових парламентських виборах.

Про це повідомляє Sky News.

Як повідомляється, на посаду міністра у справах Уельсу був призначений консерватор Стівен Харт, а міністром цифрових технологій, культури, засобів масової інформації та спорту стала Ніки Морган.

Найближчим часом прем'єру Британії належить заповнити ще дві вакантні посади заступників міністрів, а великі перестановки в складі його кабінету очікуються лише в лютому - після того, як Великобританія вийде зі складу Європейського союзу, що має відбутися 31 січня наступного року.

Нагадаємо, Консервативна партія Великої Британії на чолі з прем’єрміністром Борисом Джонсоном перемогла на позачергових виборах та виборола переконливу більшість у Палаті громад.