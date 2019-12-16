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    Джонсон провів перші призначення після перемоги на виборах у Британії

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    Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон - Джонсон провів перші призначення після перемоги на виборах у Британії
    Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон

    Найближчим часом прем'єру Британії належить заповнити ще дві вакантні посади заступників міністрів

    Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон провів перші призначення в складі кабміну після перемоги на дострокових парламентських виборах.

    Про це повідомляє Sky News.

    Як повідомляється, на посаду міністра у справах Уельсу був призначений консерватор Стівен Харт, а міністром цифрових технологій, культури, засобів масової інформації та спорту стала Ніки Морган.

    Найближчим часом прем'єру Британії належить заповнити ще дві вакантні посади заступників міністрів, а великі перестановки в складі його кабінету очікуються лише в лютому - після того, як Великобританія вийде зі складу Європейського союзу, що має відбутися 31 січня наступного року.

    Нагадаємо, Консервативна партія Великої Британії на чолі з прем’єрміністром Борисом Джонсоном перемогла на позачергових виборах та виборола переконливу більшість у Палаті громад.

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