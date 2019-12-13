  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Уряд Великобританії отримав мандат на виконання Brexit, - Джонсон

    • Розсилка
    <span>Борис Джонсон сьогодні ж, 13 грудня, може продовжити роботу щодо виходу країни з ЄС</span> - Уряд Великобританії отримав мандат на виконання Brexit, - Джонсон
    Борис Джонсон сьогодні ж, 13 грудня, може продовжити роботу щодо виходу країни з ЄС

    За словами Бориса Джонсона, результати виборів дають можливість уряду не просто виконати Brexit, а об'єднати країну

    Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон після парламентських виборів заявив, що його уряд, отримав мандат на виконання виходу Британії з складу Євросоюзу (Brexit). Про це повідомляє Reuters.

    За словами Джонсона, результати виборів дають можливість уряду не просто виконати Brexit, а об'єднати країну.

    «На даному етапі все виглядає так, як ніби консервативне уряд з єдиною нацією отримала новий потужний мандат - виконувати Brexit. Не просто виконати Brexit, а об'єднати цю країну і просувати її вперед», - сказав Джонсон.

    Він зазначив, що якщо результати екзит-полів підтвердяться, він продовжить роботу з Brexit сьогодні ж.

    «Я думаю, що це будуть історичні вибори, які тепер, в цьому новому уряді, дають нам можливість поважати демократичну волю британського народу, змінити цю країну на краще і розкрити потенціал всього народу», - заявив Джонсон.

    Нагадаємо, 12 грудня у Великобританії пройшли дострокові парламентські вибори. За результатами екзит-полів, консерватори, очолювані Джонсоном, можуть отримати 368 крісел в 650-місцевому парламенті.

    У разі якщо результати екзит-полів підтвердяться, Консервативна партія може отримати найбільшу за 40 років підтримку на парламентських виборах.

    вибори Brexit Велика Британія уряд Борис Джонсон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ