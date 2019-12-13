Вибори у Великобританії. Усі карти – в руки Борису Джонсону тема дня

Більшість (понад 326) консерваторів дасть можливість прем’єрміністру Борису Джонсону реалізувати його план щодо виведення Великої Британії з ЄС буквально за кілька тижнів Фото: Vox

Голова уряду таки придумав, як вирішити проблему Brexit, але тепер ризикує втратити Шотландію

У Великобританії відбулися дострокові парламентські вибори. За остаточними даними, Консервативна партія здобула 364 з 650 місць в парламенті, і це найбільша перемога торі від часу тріумфу Маргарет Тетчер 1987 року. Натомість для лейбористів це найпровальніші результати з 1935 року – вони отримали усього 203 місця. «Британія прокинулася на світанку нової політичної ери», – констатувало видання The Times.

Після розгрому лейбористів їхній лідер Джеремі Корбін заявив про намір найближчим часом піти у відставку. «Це, очевидно, дуже сумна ніч», - зазначив Корбін, коментуючи перші дані підрахунку голосів, і додав, що збирається брати участь у консультаціях про майбутнє лейбористів.

Розклад сил у новому парламенті

Більшість (понад 326) консерваторів дасть можливість прем’єрміністру Борису Джонсону реалізувати його план щодо виведення Великої Британії з Євросоюзу буквально за кілька тижнів. Результати інших політсил: Шотландська національна партія – 48, Ліберально-демократична партія отримала 11 мандатів. Решту голосів набрали інші політсили: Демократична юніоністська партія (діє в Північній Ірландії) - 8, «Шинн Фейн» (ірландська республіканська партія лівого спрямування) – 7 місць, 1 голос взяла Партія Зелених. Примітно, що у партії Brexit Найджела Фараджа – 0 мандатів.

Якщо консерватори прагнуть якомога більшої незалежності від ЄС, то лейбористи під час перегонів обіцяли домовитися з європейцями про нові умови виходу, значно м’якші (в першу чергу, з економічної точки зору), а потім винести цю нову угоду на референдум. Консерватори такі ідеї називають «залишити від Brexit» одну назву.

Ліберал-демократи під час передвиборчих перегонів обіцяли «припинити безлад», зупинити Brexit та залишити країну у складі Євросоюзу.

Після розгрому лейбористів їхній лідер Джеремі Корбін заявив про намір найближчим часом піти у відставку

Зауважимо, що у британському парламенті посилилися позиції прихильників незалежності Шотландії: їх стало на 13 більше у порівнянні із попереднім скликанням. Кінцевою програмною метою «Шотландської національної партії» є саме незалежність їхнього регіону.

У цій політичній силі раніше заявляли про плани ініціювати ще один референдум щодо виходу зі складу Великої Британії. Brexit укріпив депутатів цієї політсили в такому бажанні, адже більшість шотландців не хочуть відокремлення від Євросоюзу. «Шотландія дала чіткий сигнал - ми не хочемо уряду Бориса Джонсона, ми не хочемо залишати ЄС», - заявила глава уряду автономної Шотландії і лідер Шотландської національної партії Нікола Стерджені. Вона додала, що їй довірили дати Шотландії альтернативне майбутнє.

Партія Зелених у своїй програмі «Якщо не зараз, тоді коли?» основною метою називає зменшення викидів парникових газів Сполученого Королівства до нуля до 2030 року.

глава уряду автономної Шотландії і лідер Шотландської національної партії Нікола Стерджені

Партія Уельсу, як завжди, виступає за незалежність регіону та бажає залишатися у складі ЄС.

Для чого були потрібні дострокові вибори

Питання проведення дострокових виборів впирається в умови проведення Brexit – виходу Великобританії з Європейського Союзу, на користь чого висловилися 52% британців під час референдуму у червні 2016 року. Спершу вихід королівства з ЄС був запланований на кінець березня 2019 року, однак ані попередниці Джонсона на посаді глави уряду Терезі Мей, ані самому Джонсону досі не вдавалося провести через парламент рішення щодо умов, на яких Велика Британія здійснить Brexit. Тож Джонсон ініціював дострокові вибори, і у разі перемоги своєї партії присягався вивести країну з ЄС до 31 січня 2020 року. ЄС не заперечував «востаннє перенести дату».

З необхідністю дострокових виборів погоджувалися майже всі депутати, однак опозиція висунула парламенту дві умови: знизити виборчий ценз для громадян з 18 до 16 років та дозволити голосувати громадянам Євросоюзу, які мешкають у Британії. Лейбористи таким чином хотіли залучити до процесу волевиявлення ті категорії людей, які налаштовані проти Brexit. Однак уряд на такі вимоги відреагував категорично: пообіцяв взагалі відкликати проект рішення про вибори, якщо ці поправки будуть ухвалені.

Власне, сам Джонсон прагне економічного зближення зі Сполученими Штатами, створення особливої зони торгівлі. Любов Джонсона до США взаємна. Президент Дональд Трамп напередодні голосування у Великій Британії висловив підтримку Джонсону і Brexit. «Як я вже казав, я фанат Brexit. Борис Джонсон дуже компетентний, і я думаю, що він зробить добру справу», - заявляв Трамп.

Питання проведення дострокових виборів впирається в умови проведення Brexit

Натомість колишній президент Європейської ради Дональд Туск переконаний, що Brexit був однією з найбільш катастрофічних помилок в історії ЄС. За словами Туска, і для ЄС, і для Британії буде краще, якщо Brexit не відбудуться. Туск висловив обурення рішенням ексглави уряду Великої Британії Девіда Кемерона щодо проведення Brexit-референдуму.

Що пропонує Джонсон

До кінця 2020 року умови торгівлі між Великою Британією та Євросоюзом не зазнають змін. Тобто 31 січня наступного року Британія вийде з ЄС лише формально, фактичний вихід відбудеться за рік після цього. З початку 2021 року Великобританія виходить з європейського митного союзу, натомість Північна Ірландія залишається в загальному ринку з Євросоюзом. Це означає, що між Ірландією і Північною Ірландією не буде створена митниця і на весь острів будуть поширюватися правила ЄС. Натомість між Північною Ірландією і Великобританією митниця буде створена. Європейські товари будуть обкладатися британськими митами. У випадку з британськими товарами варіантів два: якщо вони призначені для подальшого продажу на ринках ЄС, мита стягуються, якщо ж товари призначені для продажу тільки в Північній Ірландії, то мита не стягуються. Велика Британія буде застосовувати європейські тарифи до товарів, що надходять на її територію з третіх країн - у випадку, якщо існує ризик їх подальшого перепродажу в ЄС. Щоправда, як саме буде визначатися наявність такого ризику, невідомо. Кожні чотири роки парламент Північної Ірландії буде вирішувати, чи хоче вона надалі дотримуватися європейських правил торгівлі, чи бажає ухвалити британські правила.

Крім того, Джонсон прагне посилення перевірки на кордоні громадян ЄС, які в’їжджатимуть у Велику Британію після Brexit. Зокрема, громадянам ЄС не дозволятимуть в'їжджати до країни з європейськими посвідченнями особи - лише із паспортом. Консерватори стверджують, що посвідчення особи, особливо громадян Італії і Греції, «регулярно використовуються із шахрайськими цілями, з огляду на їх незахищеність у порівнянні з паспортами».

Наталія Сокирчук, «Главком»