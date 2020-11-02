У Британії з'явився найшвидший тест на коронавірус

Методика пройшла випробування у клініках Единбурга і Дортмунда на 100 пацієнтах і показала успішний результат

Британська компанія Imspex Diagnostics розробила дихальний тест, що дозволяє визначити наявність коронавірусу у пацієнта за кілька секунд. Про це в понеділок, 2 жовтня, повідомила ВВС-Україна.

Методика пройшла випробування в клініках Единбурга і Дортмунда на 100 пацієнтах і показала успішний результат. Створений прилад аналізує зразок дихання, вишукуючи в ньому нестійкі хімічні елементи, що дають ключ до розуміння типу респіраторного захворювання.

Тест виявився здатним визначити Covid-19 у цих елементах. Пізніше наявність Covid-19 підтвердили іншими способами тестування.

При цьому тести розпізнали коронавірус від інших захворювань – астми або бактеріальної пневмонії.

Прилад буде готовий для масового використання через шість місяців за умови достатнього фінансування, заявив глава компанії Imspex Diagnostics Санті Домінгес.

Нагадаємо, що в Україні хочуть запровадити новий метод діагностики коронавірусу.

Раніше в інтерв’ю «Главкому» Ляшко розповів про стратегію збільшення тестувань на коронавірус до кінця 2020 року.

Нагадаємо, що МОЗ просить у Світового банку кошти на вакцину від Covid-19.

Як повідомлялося, ВООЗ розраховує на початок вакцинації від коронавірусу у 2021 році.