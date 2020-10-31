Джонсон: Велика Британія повертається до жорсткого карантину

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон: Настав час діяти, тому що альтернативи немає

Карантин буде діяти до 2 грудня, однак при необхідності його можуть продовжити

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон на тлі збільшення кількості інфікованих Covid-19 оголосив чотиритижневий жорсткий карантин.

Про це повідомляє The Guardian.

Карантин буде діяти з 5 листопада по 2 грудня, однак при необхідності його можуть продовжити.

«Настав час діяти, тому що альтернативи немає», – заявив прем'єр-міністр Борис Джонсон.

Таким чином в Британії з понеділка заборонено роботу закладів харчування (тільки їжа на виніс), а також роботу всіх магазинів, крім першої необхідності.

Також громадянам заборонено виїжджати за кордон (за винятком поїздок по роботі) і ходити один до одного в гості.

Однак робота навчальних закладів припинятися не буде. Крім того, дозволено відпочивати та займатися спортом на природі.

Напередодні повідомлялося, що прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон розглядає можливість запровадження нового локдауну вже наступного тижня.

За минулу добу кількість підтверджених випадків коронавірусу у Великій Британії склала 24 405 тисячі, 274 пацієнти померли. Це є одним з найбільших показників у Європі. Загальна кількість виявлених випадків Covid-19 у Британії склала 989 745 осіб, померли – 46 229 осіб.

За даними ВООЗ, 30 жовтня у світі зафіксували рекордні 505 756 нових випадків Covid-19, у лідерах добового приросту США, Індія та Франція.

Як повідомляв «Главком», в Україні за минулу добу, 30 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 8752 людей. Це на 440 осіб більше, ніж у попередній день (8312).

Коронавірус в Україні

Всього 387481

Хворіють 221357

Одужали 158928

Померли 7196

Копіювати код для вставки

Загалом від початку пандемії станом на ранок 31 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 387481 людина, одужали 158928 осіб, летальних випадків – 7196.