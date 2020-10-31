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    У світі

    Джонсон: Велика Британія повертається до жорсткого карантину

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    <p>Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон: Настав час діяти, тому що альтернативи немає</p> - Джонсон: Велика Британія повертається до жорсткого карантину

    Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон: Настав час діяти, тому що альтернативи немає

    Карантин буде діяти до 2 грудня, однак при необхідності його можуть продовжити

    Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон на тлі збільшення кількості інфікованих Covid-19 оголосив чотиритижневий жорсткий карантин.

    Про це повідомляє The Guardian.

    Карантин буде діяти з 5 листопада по 2 грудня, однак при необхідності його можуть продовжити.

    «Настав час діяти, тому що альтернативи немає», – заявив прем'єр-міністр Борис Джонсон.

    Таким чином в Британії з понеділка заборонено роботу закладів харчування (тільки їжа на виніс), а також роботу всіх магазинів, крім першої необхідності.

    Також громадянам заборонено виїжджати за кордон (за винятком поїздок по роботі) і ходити один до одного в гості.

    Однак робота навчальних закладів припинятися не буде. Крім того, дозволено відпочивати та займатися спортом на природі.

    Напередодні повідомлялося, що прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон розглядає можливість запровадження нового локдауну вже наступного тижня.

    За минулу добу кількість підтверджених випадків коронавірусу у Великій Британії склала 24 405 тисячі, 274 пацієнти померли. Це є одним з найбільших показників у Європі. Загальна кількість виявлених випадків Covid-19 у Британії склала 989 745 осіб, померли – 46 229 осіб.

    За даними ВООЗ, 30 жовтня у світі зафіксували рекордні 505 756 нових випадків Covid-19, у лідерах добового приросту США, Індія та Франція. 

    Як повідомляв «Главком», в Україні за минулу добу, 30 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 8752 людей. Це на 440 осіб більше, ніж у попередній день (8312).

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      387481
    • Хворіють
      221357
    • Одужали
      158928
    • Померли
      7196

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 31 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 387481 людина, одужали 158928 осіб, летальних випадків – 7196.

    Велика Британія карантин харчування Борис Джонсон
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