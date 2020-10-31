Джонсон: Велика Британія повертається до жорсткого карантину
Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон: Настав час діяти, тому що альтернативи немає
Карантин буде діяти до 2 грудня, однак при необхідності його можуть продовжити
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон на тлі збільшення кількості інфікованих Covid-19 оголосив чотиритижневий жорсткий карантин.
Про це повідомляє The Guardian.
Карантин буде діяти з 5 листопада по 2 грудня, однак при необхідності його можуть продовжити.
«Настав час діяти, тому що альтернативи немає», – заявив прем'єр-міністр Борис Джонсон.
Таким чином в Британії з понеділка заборонено роботу закладів харчування (тільки їжа на виніс), а також роботу всіх магазинів, крім першої необхідності.
Також громадянам заборонено виїжджати за кордон (за винятком поїздок по роботі) і ходити один до одного в гості.
Однак робота навчальних закладів припинятися не буде. Крім того, дозволено відпочивати та займатися спортом на природі.
Напередодні повідомлялося, що прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон розглядає можливість запровадження нового локдауну вже наступного тижня.
За минулу добу кількість підтверджених випадків коронавірусу у Великій Британії склала 24 405 тисячі, 274 пацієнти померли. Це є одним з найбільших показників у Європі. Загальна кількість виявлених випадків Covid-19 у Британії склала 989 745 осіб, померли – 46 229 осіб.
За даними ВООЗ, 30 жовтня у світі зафіксували рекордні 505 756 нових випадків Covid-19, у лідерах добового приросту США, Індія та Франція.
Як повідомляв «Главком», в Україні за минулу добу, 30 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 8752 людей. Це на 440 осіб більше, ніж у попередній день (8312).
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Всього387481
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Хворіють221357
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Одужали158928
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Померли7196
Загалом від початку пандемії станом на ранок 31 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 387481 людина, одужали 158928 осіб, летальних випадків – 7196.