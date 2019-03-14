Ефіопія відправила у Францію чорні скриньки Boeing 737 Mах



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Пілоти Boeing 737 Mах перед катастрофою повідомляли про проблеми з управлінням

Влада Ефіопії запросила у Франції допомоги в розшифровці чорних скриньок Boeing 737 MAX. Про це йдеться в повідомленні Бюро з розслідування і аналізу безпеки цивільної авіації Франції в Twitter.

«Влада Ефіопії запросила у Бюро допомоги в розшифровці параметричного і мовного самописців», - йдеться в заяві.

У повідомленні Ethiopian Airlines зазначено, що скриньки вже відправлені до Парижа.

Нагадаємо, 10 березня в Ефіопії розбився пасажирський літак Boeing 737 авіакомпанії Ethiopian Airlines, що виконував рейс до Найробі (Кенія). На борту було 149 пасажирів і 8 членів екіпажу, всі вони загинули. Жертвами авіакатастрофи стали громадяни понад 30 країн.

Гендиректор ефіопської авіакомпанії розповів, що пілоти Boeing 737 Mах перед катастрофою повідомляли про проблеми з управлінням. Глава перевізника також розповів, що чорні скриньки будуть відправлені для аналізу в Європу. У яку саме країну, поки не вирішено остаточно. В якості кандидатів для вивчення бортових самописців розглядалися Франція, Німеччина, Велика Британія, а також Європейське агентство авіаційної безпеки, яке базується в Кельні (Німеччина).

Причина катастрофи, яка сталася через шість хвилин після зльоту на шляху до Найробі, поки невідома.

Після авіакатастрофи Boeing в Євросоюзі призупинили польоти цих літаків та Boeing 737-9 Mах.

У зв’язку з катастрофою літака Boeing 737 Mах в Ефіопії Україна 13 березня оголосила, що призупиняє льотну експлуатацію цих літаків.