Економія на газі: ексміністр підрахував ефект від зміни постачальника

Кучеренко підрахував, чи вдасться заощадити гроші, якщо перейти до іншого постачальника

Можливість зміни постачальника газу для українців має доповнюватися відсутністю монополії.

Про це заявив народний депутат, ексміністр з питань ЖКГ Олексій Кучеренко в ефірі каналу «Україна 24«.

«Безумовно, можлива зміна постачальника – це дуже важлива ознака конкурентного ринку, але далеко не єдина. Головна ознака – відсутність монополізації та домінування. На сьогодні склалася така ситуація, коли людям дійсно вигідніше переходити до постачальника, який пропонує нижчу ціну. І будь-хто, хто їм це заважає робити, чинить неправильно, для цього є національний регулятор, який ліцензує і повинен контролювати дотримання ліцензійних умов», – сказав він.

Кучеренко підрахував, чи вдасться заощадити гроші, якщо перейти до іншого постачальника.

«Якби не було протестів, то «Нафтогаз» спокійно б у січні отримував 7,22 грн за куб, а на лютий вони заготовили ціну, якщо я не помиляюся, 9,6. З чим ми порівнюємо економію? Я беру платіжку за січень минулого року – 5,5 грн було від «Нафтогазу», за лютий – 4,5 грн. Тобто в лютому, якщо я встигну перейти, все одно відносно минулого року платитиму на 2,5 грн більше. Якщо порівнювати з тим, що пропонував «Нафтогаз», – теоретично я економлю, якщо взяти лютий до січня – я економлю всього 23 копійки, а до минулого року – у мене підвищення», – пояснив він.

Нагадаємо, що з початку місяця по всій території України тривають акції протесту проти тарифів на газ. У Києві до цього часу не протестували.

У середу, 13 січня, у газовому питанні з'явилися важливі зміни. Компанія «Нафтогаз України» підтвердила готовність поставляти газ домогосподарствам по 6,99 гривень за кубометр у межах тарифного плану «Місячний». Він діятиме на час карантину або опалювального сезону.