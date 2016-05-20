Екс-генпрокурор: незавершена справа Мосійчука обернулась фатальними наслідками

Віталій Ярема висловив здивування тим, що справа Мосійчука не розслідується

Колишній генеральний прокурор Віталій Ярема вважає, що відсутність обвинувального вироку суду у справі народного депутата від Радикальної партії Ігоря Мосійчука спричинила настання трагічних наслідків у результаті замаху на згаданого парламентарія. Відповідну заяву він зробив в інтерв’ю «Главкому». «Якщо б він (Мосійчук



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Віталій Ярема висловив здивування тим, що справа Мосійчука не розслідується

Колишній генеральний прокурор Віталій Ярема вважає, що відсутність обвинувального вироку суду у справі народного депутата від Радикальної партії Ігоря Мосійчука спричинила настання трагічних наслідків у результаті замаху на згаданого парламентарія. Відповідну заяву він зробив в інтерв’ю «Главкому».

«Якщо б він (Мосійчук – ред.) відбував покарання, люди б живі залишилися. Двоє людей загинуло ні за що. А так сидів би спокійно на Лук'янівці (СІЗО, - «Главком»), і люди були б живі», - сказав він.

Ярема також відзначив невідповідність інкримінованих депутатові порушень, зокрема, хабарництва, із перебуванням у комітеті Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.

Екс-генпрокурор висловив здивування тим, що справа Мосійчука не розслідується.

«Чому не розслідується справа того ж Мосійчука? Є якісь нюанси, які я сьогодні не можу зрозуміти», - сказав він.

Нагадаємо, 17 вересня Верховна Рада дала добро на арешт народного депутата Ігоря Мосійчука. За відповідне рішення проголосували 262 нардепи.

Перед голосуванням генеральний прокурор Віктор Шокін продемонстрував депутатам відео, на якому є факти корупційної діяльності Мосійчука.

За інформацією ГПУ, Ігор Мосійчук підозрювався в скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою), ч. 2, 3 ст. 296 (хуліганство), ч. 1, 2 ст. 350 (погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок), ч. 1 ст. 376 (втручання в діяльність судових органів), ч.1, 2 ст. 377 (погроза або насильство щодо судді, народного засідателя чи присяжного) КК України.

Печерський районний суд Києва 18 вересня заарештував Мосійчука на 2 місяці.

17 листопада 2015 року Вищий адміністративний суд України визнав незаконною постанову Верховної Ради про зняття депутатської недоторканності та арешті народного депутата Ігоря Мосійчука. Рада оскаржила це рішення у Верховному Суді, який, у свою чергу, звернувся до Конституційного Суду з проханням оцінити відповідність Конституції норм регламенту Ради, що регулюють процедуру зняття недоторканності з депутатів.

20 травня 2016 року Генеральна прокуратура України відкликала клопотання про арешт Ігоря Мосійчука.

Як повідомлялося, 25 жовтня ввечері на виході з телеканалу Еспресо, коли народний депутат від Радикальної партії Ігор Мосійчук виходив з будівлі, стався направлений вибух.

В СБУ повідомили, що в результаті вибуху загинули дві людини: помер охоронець Мосійчука та перехожий, який проживав у сусідньому під'їзді.

Читайте матеріал «Главкому» «Арешт Мосійчука. Чому так не зробили із Клюєвим?».