Екс-глава МЗС про «наїзд» генпрокурора на американського посла: «Цей крок Луценка міг бути погоджений з Вашингтоном»



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Міністр закордонних справ України у 2012-2014 роках Леонід Кожара

Леонід Кожара упевнений, що заява Луценка ніяких надзвичайних наслідків для українсько-американських відносин не матиме

Міністр закордонних справ України у 2012-2014 роках Леонід Кожара вважає, що заява генерального прокурора про те, що американський посол Марі Йованович начебто давала йому «список людей, яких не треба чіпати», могла бути погоджена з Вашингтоном. Про це дипломат заявив в інтерв’ю «Главкому».

«Дуже характерно для нинішньої влади в Україні давати оцінки представникам іноземних держав. Нинішній випадок не перший. За моєю інформацією, наш глава МЗС скаржився на деяких послів. Всі пам’ятають ситуацію з послом Німеччини, коли він щойно прибув до України, як один із народних депутатів правляючої партії намалював перед посольством ФРН на залишках Берлінської стіни слово nien (у лютому 2017 року нардеп Олексій Гончаренко на знак протесту проти висловлювань посла Німеччини Ернста Райхеля щодо виборів на Донбасі намалював слово nien перед будівлею посольства Німеччини в Україні)», - нагадав дипломат.

Що ж стосується конфлікту з посольством США, то Кожара зазначив, що ці останні події для нього виглядають дивно. «Сказане Луценком – це не просто випад щодо посла Марі Йованович. І раніше ходили чутки, що вона вважається у Держдепартаменті політичним призначенцем, ставлеником попередньої команди (Обами, - «Главком»). Цей крок (заява Юрія Луценка), можливо, був здійснений в координації з певними американськими представниками, які представляють нову команду президента Трампа, тобто цей крок міг бути погоджений з Вашингтоном», - вважає Кожара.

Дипломат також упевнений, що ніяких надзвичайних наслідків для українсько-американських відносин від заяви Луценко не буде.

Як повідомляв «Главком», генпрокурор Луценко заявив в інтерв'ю американському телеканалу Hill.TV, що посол США в Україні Марі Йованович під час їх першої зустрічі нібито надала йому список осіб, яких ГПУ не повинна переслідувати.

«Моя відповідь на це - це неприпустимо. Ніхто в цій країні, ні наш президент, ні наш парламент, ні наш посол, не зупинять мене від кримінального переслідування за вчинення злочину», - заявив генпрокурор.

Луценко також сказав, що ГПУ не отримала коштів на суму майже $4 мільйони, які мала б виділити посольство США в Україні, заявивши, що «ситуація була досить дивною» і вказавши на той факт, що кошти були виділені, але «не отримані».

У Держдепартаменті США телеканалу повідомили, що заява Луценка – «відверта фальсифікація». «Ми бачили повідомлення про звинувачення. В даний час Сполучені Штати не мають ніякої допомоги Генеральній прокуратурі, але раніше намагалися підтримати фундаментальну реформу сектора правосуддя, в тому числі в ГПУ, після Революції гідності 2014 року», - сказав представник Держдепу.

«Коли політична воля до справжніх реформ з боку генеральних прокурорів, що змінюють один одного, виявилася недостатньою, ми взяли на себе відповідальність перед американськими платниками податків і перенаправили допомогу на більш продуктивні проекти», - додав він.

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