Луценку навряд чи вдасться вплинути на кар'єру посла США в Україні Йованович

Юрій Луценко

Очільник ГПУ дещо переоцінює свої можливості

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Есть два удивительных обстоятельства, которые объединяют администрацию времен Виктора Януковича и Петра Порошенко. Самыми большими врагами реформ и борьбы с коррупцией по прежнему остаются журналисты, гражданское общество и посольство США. А самый большой друг - Ринат Ахметов.

И очевидно, что если и был некий список неприкасаемых для ГПУ лиц, озвучивался он не послом США в Украине, а президентом Петром Порошенко, его окружением и друзьями, партнерами самого Генпрокурора. Поскольку за все эти годы именно они системно избегали правосудия, открыто пренебрегая не только законом, но и элементарными правилами приличия.

Между тем, Юрию Луценко вряд ли удастся повлиять на карьеру посла США в Украине Мари Йованович. Насколько я понимаю, госпожа посол не только не покинет свой пост раньше окончания срока пребывания в стране, но и останется на своей должности некоторое время после окончания этого срока. Читайте також У Китаї прогримів потужний вибух на хімзаводі Сьогодні, 15:47 А насчет расследования Генеральной прокуратуры действий главы НАБУ по вмешательству в выборы в США. Юрий Луценко несколько переоценивает свои возможности. ГПУ утратило функции следствия еще осенью 2017 года. Единственный орган, который может инициировать такое расследование по факту разглашения тайны следствия, например, это Государственное бюро расследований. Впрочем, теоретически Артема Ситника могут еще обвинять в государственной измене, в этом случае расследование может проводить еще в СБУ. Остается ждать, когда главе НАБУ вручат подозрение во вмешательстве в выборы прездента США, в то время как сами американцы подозревают в таком вмешательстве Российскую федерацию. Я считаю, на этом маразм можно будет считать окончательным.

Джерело: блог Мустафи Найєма

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