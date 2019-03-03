Екс-глава податкової поліції відкупився від тюрми, а тепер судиться з журналістами



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Перший заступник голови Державної податкової служби України-начальник податкової міліції Андрій Головач

У суді генерал-полковник Андрій Головач захищає свою честь, гідність та ділову репутацію

Перший заступник голови Державної податкової служби України-начальник податкової міліції України (2010-2014 роки) генерал-полковник Андрій Головач разом зі своїм сином Олександром подали до суду на журналістів-розслідувачів та ведучого Дениса Бігуса.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані сайту «Судова влада України».

Предметом позову є захист честі, гідності та ділової репутації. 27 лютого автоматизований розподіл визначив головуючою у справі суддю Шевченківського районного суду Києва Олену Кондратенко.

Нагадаємо, що наприкінці січня поточного року журналісти програми «Наші гроші з Денисом Бігусом» зробили сюжет про головного податкового міліціонера часів президента Януковича Андрія Головача. Зазначалося, що в справі про розкрадання 3 млрд грн. бюджетних коштів Головач відбувся умовним терміном та зберіг численні активи.

За даними розслідувачів, у родини екс-податківця лишилося 13 будинків під Києвом у елітному котеджному містечку «Сонячна долина». З них 11 записані на свата Головача, пенсіонера Валентина Шкільова, ще по одному – на дружину та сина. Приблизна вартість цих нерухомих інвестицій – $15 млн, або 420 млн грн.

Також на сина Головача Олександра записано по третині в столичних ресторанах «Tiesto Grill» та «Vodka Grill».

Як відомо, у серпні 2016 року правоохоронці затримали колишнього першого заступника голови Державної податкової служби генерал-полковника Андрія Головача за підозрою в незаконному відшкодуванні податку на додану вартість на 3 млрд грн. Під час обшуків у помешканнях підозрюваного топ-посадовця було знайдено бюст колишнього президента Віктора Януковича.

Однак у лютому 2017 року Головач пішов на угоду зі слідством і заплатив в бюджет 130 млн грн. За рішенням суду Андрія Головача було визнано винним у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191, ч.4 ст.28, ч.1 ст.366 КК України і призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з іспитовим строком 1 рік.

25 січня 2018 року Обухівський районний суд Київської області погасив судимість.

«Головач був керівником податкової міліції довгий час, в СІЗО він провів десь з півроку… Він дав викривальні покази… розписав схеми та дієвих осіб мафіозного утворення», - прокоментував генпрокурор Юлій Луценко.

Андрій Головач очолював податкову міліцію з 2010 до 2014 року. Після зміни влади генерал-полковника люстрували.