Екс-президента Судану перевели до в’язниці в Хартумі



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Омара аль-Башира звинувачують у кількох військових злочинах і етнічних чистках

Уганда заявила про можливість надати притулок Омару аль-Баширу

Два джерела із середовища сім’ї поваленого президента Судану Омара аль-Башира повідомляють про те, що його перевели до столичної в’язниці Кобар у вівторок. Про це пише інформаційне агентство Reuters.

Омара аль-Башира тримають під посиленою охороною в камері-одиночці. До цього поваленого президента тримали в резиденції, яка знаходиться поряд із міністерством оборони Судану. Після затримання в четвер в результаті військового перевороту Авад Ібн Ауф повідомив громадянам країни, що Омара аль-Башира утримують в безпечному місці.

Зі свого боку Уганда заявила про те, що вона може дати притулок поваленому лідеру Судану, не зважаючи на те, що проти Омара аль-Башира були висунуті звинувачення Міжнародним кримінальним судом (МКС). Про це повідомили представники МЗС Уганди, хоча і уточнили, що сам Омар аль-Башир поки шо не звертався по питанню отримання політичного притулку.

Перехідний військовий уряд Судану раніше пообіцяв не передавати скинутого президента МКС. Відносини між Угандою і Суданом були напруженими до 2011 року через взаємні звинувачення щодо підтримки повстанських рухів.

Раніше лідери військового перевороту в Судані оголосили свої вимоги.

Нагадаємо, 11 квітня в Судані стався військовий переворот, в результаті якого був відсторонений президент Омар аль-Башир і його оточення. Також в ході військового перевороту були заарештовані екс-міністр оборони країни, чинний губернатор провінції Хартум Абдель Рахім Мохаммед Хуссейн.