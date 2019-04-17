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    Екс-президента Судану перевели до в’язниці в Хартумі

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    Омара аль-Башира&nbsp;<span>звинувачують у кількох військових злочинах і етнічних чистках</span> - Екс-президента Судану перевели до в’язниці в Хартумі
    Омара аль-Башира звинувачують у кількох військових злочинах і етнічних чистках

    Уганда заявила про можливість надати притулок Омару аль-Баширу

    Два джерела із середовища сім’ї поваленого президента Судану Омара аль-Башира повідомляють про те, що його перевели до столичної в’язниці Кобар у вівторок. Про це пише інформаційне агентство Reuters.  

    Омара аль-Башира тримають під посиленою охороною в камері-одиночці. До цього поваленого президента тримали в резиденції, яка знаходиться поряд із міністерством оборони Судану. Після затримання в четвер в результаті військового перевороту Авад Ібн Ауф повідомив громадянам країни, що Омара аль-Башира утримують в безпечному місці. 

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    Зі свого боку Уганда заявила про те, що вона може дати притулок поваленому лідеру Судану, не зважаючи на те, що проти Омара аль-Башира були висунуті звинувачення Міжнародним кримінальним судом (МКС). Про це повідомили представники МЗС Уганди, хоча і уточнили, що сам Омар аль-Башир поки шо не звертався по питанню отримання політичного притулку.

    Перехідний військовий уряд Судану раніше пообіцяв не передавати скинутого президента МКС. Відносини між Угандою і Суданом були напруженими до 2011 року через взаємні звинувачення щодо підтримки повстанських рухів.

    Раніше лідери військового перевороту в Судані оголосили свої вимоги

    Нагадаємо, 11 квітня в Судані стався військовий переворот, в результаті якого був відсторонений президент Омар аль-Башир і його оточення. Також в ході військового перевороту були заарештовані екс-міністр оборони країни, чинний губернатор провінції Хартум Абдель Рахім Мохаммед Хуссейн.

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