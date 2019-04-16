Who is Mr. Kulik? Обличчя прокуратури президента Зеленського

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Костянтин Кулик фото: slovoidilo.ua

«Він вірно служив Пшонці, дружив з Жиліним, а коли ті повтікали, пішов служити наступній владі…»

Ім’я прокурора Костянтина Кулика заполонило ЗМІ наприкінці березня. У розпал виборчої кампанії інформагентство «УНІАН», що є частиною медіахолдингу «1+1 Media» олігарха Ігоря Коломойського, повідомило сенсаційну новину: 98 особам, серед яких 12 – представники оточення президента Петра Порошенка, висунуті підозри. Інформацію агентства підтвердив Костянтин Кулик – заступник глави департаменту міжнародно-правового співробітництва ГПУ, глава відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях.

Генпрокуратура зреагувала миттєво. Прес-секретар генпрокурора Юрія Луценка заявила, що повідомлення про підозру екс-очільниці Нацбанку Валерії Гонтаревій, екс-главі АП Борису Ложкіну та іншим – було здійснено з порушенням законодавства, а тому зазначені особи не вважаються підозрюваними.

Далі почали спливати цікаві деталі. ЗМІ розкопали, що за кілька тижнів до скандальної заяви Кулика, прокурор відвідував Ізраїль. Саме там останній час перебуває опальний олігарх Ігор Коломойський. Прокурор перебував у цій країні 13-17 березня. Про зустрічі Кулика з Коломойським говорить і сам президент Порошенко. Глава держави доводить: Кулик підписав підозри після зустрічі з людьми олігарха. За даними Порошенка, Кулик не лише відвідав Ізраїль, а й злітав до Австрії, де мав консультації з юристами Коломойського. Нібито саме вони й надиктували прокурору тексти рішень. Дії Кулика глава держави охарактеризував як зраду присяги і порушення таємниці слідства. Кулик, натомість, запевнив, що його поїздка до Ізраїлю була обумовлена необхідністю лікування дочки: «Я поїхав до лікаря, який був в реанімації у моєї дитини, і він продовжив лікування там». Поїздку ж до Відня він пояснив допитом Дмитра Фірташа «в рамках міжнародного доручення».

Тим часом медіагрупа олігарха Коломойського в Україні на повну експлуатує і Кулика, і історію, яку він заварив між першим і другим туром виборів. У випусках новин на каналі «1+1» виходили сюжети про те, що прокурора викликали на допит у ГПУ, а він побоюється, що його арештують. Речниця генпрокурора у відповідь все спростовувала: «Офіційно повідомляю: ГПУ не реєструвала кримінальне провадження проти прокурора Костянтина Кулика. Наголошую: прокурор Кулик не викликався на допит, не заплановано обшуків у нього вдома і відповідно не може йти мова про його арешт. Уточню, що ДБР також не реєструвало провадження».

Однак зупинити Кулика вже було важко. Він продовжив свою «викривальну кампанію». 11 квітня на прес-конференції у вже згаданому інформагентстві «УНІАН» прокурор звинуватив особисто президента, представників його Адміністрації, деяких народних депутатів від БПП та керівництво ГПУ у втручанні в розслідування так званої «справи Курченка». За словами Кулика, йому стали відомі обставини, які свідчать про сприяння злочинній організації екс-президента Януковича, зокрема, особами, які входять до Адміністрації президента та до керівництва Генпрокуратури. «За даним фактом мною складено рапорт на ім’я генерального прокурора з необхідністю внесення відомостей до ЄРДР про початок розслідування у зв’язку з виявленими обставинами», – зауважив Кулик.

Після того Кулик у програмі «Право на владу» на телеканалі «1+1» повторив свої звинувачення на адресу президента Порошенка. Президент, який прийшов на цей ефір, прямо заявив: Кулик «отримав наказ» звинуватити його у втручанні у розслідування від олігарха Ігоря Коломойського, який на цих виборах підтримує головного опонента глави держави.

У Генпрокуратурі дії Кулика теж розцінили як відкритий чорний піар.





На піку цих подій на редакційну пошту «Главкома» прийшов лист з файлом, що містив переписку Костянтина Кулика з нині покійним лідером терористичної організації «Оплот» Євгеном Жиліним. Чоловіки, якщо вірити отриманим документам, у месенджері домовляються, як корупційним шляхом вирішувати проблеми один одного та хто і скільки за це заплатить.

Сам факт того, що Кулик був знайомий із Жиліним, не є новиною. До Революції гідності чоловіки якийсь час разом працювали у прокуратурі Харківської області. Навіть були кумами. Однак те, що спілкування чоловіків продовжилось після того, як Жилін утік з України і долучився до російських найманців, – справді новина, яка не могла не зацікавити редакцію.

«Главком» звернувся до самого прокурора із запитаннями щодо достовірності отриманих даних, однак Кулик навіть не спробував заперечити факт переписки. Він лише порадив поставити усі запитання генпрокурору Луценку та військовому прокурору Анатолію Матіосу.

Варто нагадати, що призначенню Кулика на його останню посаду в ГПУ передувало його звільнення з військової прокуратури з посади прокурора АТО через підозри НАБУ і Антикорупційної прокуратури у незаконному збагаченні. До слова, головний військовий прокурор Анатолій Матіос відверто давав характеристику своєму підлеглому ще два роки тому. В одному з інтерв'ю він прямо назвав Кулика «нікчемою». «Моральні засади (цієї) людини є нікчемними. Професіоналізм – він достатньо грамотна людина. Один з небагатьох, хто дуже грамотний. Але грамотність і порядність – не слова-синоніми», – робив висновок Матіос.

У жовтні 2016 року НАБУ передало справу про незаконне збагачення прокурора АТО Кулика до суду. За версією слідства, за півроку Кулик накупив майна, яке коштувало його зарплати за п'ять років. Детективи Бюро багато разів викликали прокурора на допити як свідка і потім як підозрюваного, але він жодного разу не з'явився. На короткий час Кулик був відсторонений від посади Солом'янським райсудом, але Апеляційний суд відновив його. Кулик неодноразово ставав фігурантом журналістських розслідувань, як з питання незаконного збагачення, так і щодо махінацій на держзакупівлях.

Матіос також знав про дружбу Кулика з Жиліним. Та й сам Кулик не приховував цю інформацію під час прийому на роботу. «Він написав всі ці дані, перевіряла внутрішня безпека – вони ухвалюють рішення перед призначенням і дають згоду, – пояснював Матіос. – 2014 року, коли було створено військову прокуратуру, було сформовано штат, його треба було заповнити. В зону АТО їхали лише за власним бажанням, оскільки більшість людей мали перестороги. Кулик на той момент написав рапорт, що він добровільно їде в зону АТО простим слідчим. Він мав право не піти, бо має чотирьох дітей, але він пішов за власним бажанням».

Та скандальне звільнення з військової прокуратури не поставило крапку у кар’єрі Кулика. Таким фахівцем зацікавився сам генпрокурор. У середині 2017 року Луценко зробив Кулика заступником керівника Департаменту з міжнародного співробітництва з мотивацією: він – ефективний працівник, а незаконність збагачення у суді не доведена. Як відомо, у березні 2019-го стаття «незаконне збагачення» взагалі була визнана неконституційною, а відтак, усі відповідні кримінальні провадження закриті.

З чим же пов’язана така невдячність Кулика, якого пригріли в ГПУ у складну для нього годину. Джерела в оточенні президента переконані, що сплеск активності прокурора в розпал виборів простимульований опонентами Порошенка. Кулику начебто пообіцяли посаду заступника генпрокурора при президентові Зеленському. «Він хоче стати тим, ким був Ренат Кузьмін при Януковичу», – пояснює джерело.

Політолог Олександр Палій каже прямо, що «Кулик-викривач» – проект Коломойського, який відкрито підтримує Зеленського. «Це елементарно: за такими діями стоять великі гроші. Але навіть за великі гроші Кулик виглядав дуже непереконливо», – робить висновок політолог у коментарі «Главкому». Палій також не виключає, що за провокацію на піку виборчої кампанії Кулику пообіцяли високу посаду.

Політолог Володимир Фесенко теж не виключає, що Кулик відпрацьовує обіцяну високу посаду. «Окремі люди починають вибудовувати власну кар’єру, не хочуть бути на кораблі, який тоне. Вони взялися будувати фундамент для подальшої кар’єри», – сказав експерт у коментарі «Главкому».

Хто ж може незабаром стати обличчям нової генпрокуратури? Злита у ЗМІ переписка Кулика з Жиліним проливає світло на масштаб особистості прокурора, який тепер став улюбленцем ЗМІ, дружніх до одного з кандидатів у президенти.

Юний пенсіонер Жилін та його «подвиги» на Майдані

Отже, хто такий Жилін і як він пов'язаний з Куликом?

Харків'янин Євген Жилін в 1997 році вступив на службу в Управління з боротьби з організованою злочинністю Управління МВС в Харківській області. У 2005 році був відряджений на службу в Управління Служби безпеки України у Харківській області.

Після Помаранчевої революції Жилін опинився у в'язниці. З 21 березня 2005 року по 20 грудня 2007 року перебував у харківському СІЗО за звинуваченням у підриві машини секретаря Харківської міськради Геннадія Кернеса. Проходив свідком у справі про отруєння президента Ющенка. У 2007 році був виправданий і відновлений в усіх правах.

У 2008 році призначений в Управління з боротьби з організованою злочинністю УМВС у Харківській області, звідки в 2010 році пішов на пенсію за вислугою років. З огляду на період перебування в СІЗО, який був зарахований рік за три, а також службу в УБОЗ, де рік служби зараховується за півтора, Жилін став пенсіонером в 34 роки у спеціальному званні капітана міліції, маючи 27 років вислуги.

Протягом наступних років створив і очолив Благодійний фонд «Оплот», громадську організацію «Оплот», Юридичну компанію «Оплот», Аудиторську компанію «Оплот-аудит», Інформаційне агентство «Оплот-Інфо» і спортклуб «Оплот». За основним місцем роботи був старшим юрисконсультом ТОВ «Юридична компанія «Оплот».

Широко відомим Жилін став під час подій на Євромайдані. 17 січня 2014 року спільно з членами «Оплота» блокував автомобілі учасників Автомайдану, робив скандальні заяви про необхідність «рознести Майдан по шматочках». Обіцяв зі своїми прихильниками розібрати барикади на Майдані Незалежності, а також заявив, що його організація буде вимагати від президента Януковича жорсткого розгону мирного протесту.

На той момент тітушки з організації Жиліна брали участь в розгоні мітингувальників харківського Євромайдану, а після початку війни на Донбасі «Оплот» перетворився на батальйон «ДНР».

26 лютого 2014 року в. о. генпрокурора України Олег Махніцький заявив про відкриття щодо «Оплоту» кримінального провадження за ст. 260 КК (створення незаконних збройних формувань). За даними міністра МВС Арсена Авакова, Жилін був оголошений у розшук.

Наприкінці серпня 2014-го на сайті «Оплота» з'явилася інформація про призначення Жиліна старшим радником з економіки самопроголошеної «ДНР». Як стверджував Жилін восени 2014 року, саме він протягом літа займався активним лобіюванням у Москві своєї організації, донецького «Оплоту» та самого Захарченка: «Я всіх переконав, що це та людина, яка дійсно потрібна Донецьку».

Жилін і Захарченко: спершу друзі, потім – вороги? Смертельні…

У березні 2015 року прокуратура Харківської області спільно з СБУ під час перевірки комунальних підприємств регіону встановила факт участі Євгена Жиліна у 2012-2014 роках у привласненні через фіктивні фірми понад 1 млрд грн, зокрема 100 млн грн комунальних підприємств Харкова. Прокуратура розпочала кримінальне провадження, в рамках якого лідер «Оплоту» був оголошений у розшук.

У вересні 2015 року СБУ заблокувала кілька банківських рахунків Жиліна. Повідомлялося, що всього на рахунках родичів Жиліна в банківських установах було заблоковано понад 1,75 млн грн.

28 січня 2016 року Печерський районний суд Києва заочно заарештував Жиліна за підозрою у незаконному викраденні людини за попередньою змовою групою осіб, яке супроводжувалося заподіянням потерпілому фізичних страждань.

19 вересня 2016 року Жиліна було вбито в перестрілці в підмосковному елітному ресторані в селищі «Горки-2». За деякими даними, Жилін був ліквідований за наказом ватажка незаконної «ДНР» Олександра Захарченка через конфлікт навколо поставок продовольства в Донецьк. Виконавцем вбивства виявився громадянин України Микола Дідківський. Зараз його оголошено у міжнародний розшук, оскільки раніше йому вдалося покинути територію Росії.

Зв'язок Жиліна і Кулика

«Він вірно служив Пшонці, дружив з Євгеном Жиліним – ватажком мафіозного угрупування з Харкова, був добре знайомий з Курченком, проти якого зараз вів справу. А коли Пшонка і Жилін втекли, пішов служити новій владі», – так описав життєвий шлях одіозного прокурора журналіст Юрій Бутусов.

Про зв'язок Кулика і Жиліна свідчать хоча б матеріали справи, згідно з якими в січні 2014-го мати Кулика і компанії ватажка «Оплоту» Євгена Жиліна поручилися своїм майном за 15 млн грн кредиту для новоствореної фірми у «Фінбанку». Пізніше фірма ліквідувалася, а гроші банку повернуті не були. На підставі підроблених документів нерухомість матері Кулика і сім'ї Жиліна були виведені з-під арешту. Чоловіка, який носив фальшиві документи до держреєстратора, засудили на п’ять років. Цивільний позов банку задоволений не був, а квартиру мати Кулика пізніше подарувала своєму синові. Її вартість оцінюється у 5 млн грн.

Отже, короткий висновок: до переїзду в Київ Кулик працював слідчим харківської прокуратури і був знайомий з Євгеном Жиліним. До подій Революції гідності, перебуваючи у Харкові, Кулик «кришував» «Оплот» і мав спільні гешефти з Жиліним. А після втечі Жиліна з України, аж до самої смерті, спілкувався з ним. Принаймні, саме про це свідчать матеріали, які днями отримали журналісти.

Про що говорить переписка Жиліна і Кулика

Фрагменти листування – з месенджера Threema, де спілкувалися Кулик і Жилін

У переписці йдеться про план звільнення якогось «Саші». Пізніше з'ясовується: мова про Олександра Кацубу, затриманого 17 червня 2016 року у справі компанії «Газ Україна 2020» за статтями 255 (створення злочинної організації) та 191 (привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем) . Йдеться про причетність «Газ Україна 2020» до розкрадання палива «Нафтогазу» на суму 500 млн грн. Компанія «Газ Україна 2020» була частиною в групі опального олігарха Сергія Курченка «Газ Україна 2009». При цьому в «Нафтогазі» заявляли, що за період 2012-2013 років брати Олександр і Сергій Кацуби викрали у компанії більше 450 млн грн. Олександр був звільнений у березні 2017 року, оскільки заплатив у бюджет 100 млн грн і пішов на угоду зі слідством.

Олександр Кацуба належить до впливової харківської родини. Його батько – Володимир Кацуба – народний депутат, раніше входив до фракції Партії регіонів, тепер – до парламентської групи «Відродження». Старший брат – Сергій Кацуба – у 2012 році отримав посаду заступника голови правління «Нафтогазу України», а Олександр у цей час очолював дочірню структуру – ДП «Чорноморнафтогаз». Після обрання до парламенту Сергія Кацуби його місце (заступника голови правління «Нафтогазу») зайняв на той момент 26-річний Олександр Кацуба. Вважається, що обидва брати сприяли одній із найрезонансніших оборудок часів Януковича – закупівлі чотирьох платформ для буріння з метою газовидобутку на шельфі Чорного моря.

У розмові зі старим знайомим Куликом Жилін (що перебував на той момент чи то в Росії, чи то в «ДНР») демонструє свою зацікавленість у тому, щоб випустити Олександра Кацубу з СІЗО. По суті, він представляє інтереси Кацуби, намагаючись через знайомого Кулика продавити потрібне рішення. Натомість Кулика цікавить закриття справи про незаконне збагачення, яке проти нього веде НАБУ. Паралельно обговорюються суми хабарів, хто і кому їх буде заносити.

Сепаратист і вбивця, оголошений у розшук, та військовий прокурор АТО вільно спілкуються. Роблять це вони не просто як старі знайомі, а «вирішують справи», допомагаючи один одному на рівні НАБУ і ГУР.

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Жилін: «Дивись:

1. Наливайченко все зупиняє.

2. НАБУ стоп (за мої гроші)

3. Підписуємо угоду по Саші.

4. Вносять гроші поетапно за графіком.

5. Сашу випускають

6. Приїжджає ».

Кулик каже, що такий варіант хороший і для слідства зручний (хоча стверджує, що нічого на нього у слідства немає). «НАБУ нехай гальмують, а то мене викликають щодня і вручають повістки на наступний день, почнемо з того, що перестануть викликати».

Кулик вважає, що ГУР і НАБУ спільно роблять проти нього провокацію щодо «незаконного збагачення», і в'яжуть в одну справу – Кулика, Жиліна, справу Курченка, і скаржиться, що «суспільство схаває».

Справа Курченка Сергій Курченко – олігарх, пов'язаний із «сім’єю» президента-втікача Віктора Януковича. Після Євромайдану втік до Москви. Фігурує у кримінальному провадженні як керівник злочинної організації, що скоїла протягом 2010-2014 років особливо тяжкі злочини під час операцій зі скрапленим газом. Йдеться про протиправне придбання видобутого держкомпаніями скрапленого газу на спеціалізованих аукціонах за значно нижчими за ринкові цінами і його перепродаж.

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Стає зрозуміло, що «Саша», про якого говорять Жилін і Кулик, це Олександр Кацуба, а Сергій – його брат, який до 2012 року працював заступником голови «Нафтогазу». Після звільнення місце Сергія Кацуби у «Нафтогазі» зайняв його молодший брат Олександр.





Братів Сергія та Олександра Кацуб, які за президентства Януковича почергово працювали на посаді заступника голови НАК «Нафтогаз Україна», слідство оголосило у розшук навесні 2015 року

Жилін демонструє хорошу обізнаність у справах «сім'ї Януковича»: «Кацуба Сергій працював щільно з Курченком і його фірмами», «Клименко всіх газовиків зобов'язав працювати тільки через Курченка», «П’ять фірм Курченка два роки вигравали всі тендери на Чорноморнафтогазі»

Жилін повідомляє, що потрібно «витягнути цього маленького виродка на підписку» (Олександра Кацубу, оскільки Сергій Кацуба погрожує, що здасть Курченка)

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Кулик знову уточнює у Жиліна, як рухаються справи з його «замовленням в НАБУ». Тут він вперше згадує, що «замовлення» почалося, коли він «пред'явив» ГУР Міноборони претензії щодо прикриття справи про вбивство волонтера «Ендрю» розвідниками 92-ї бригади, який виконував завдання з виявлення каналів переміщення харчів, наркотиків і зброї в тому секторі». Заяву НАБУ зареєструвало від депутата Віталія Купрія (людина Коломойського), потім довнесли отримання хабарів і півроку його «слухали» під цей епізод. Причому Кулик стверджує, що слухало не СБУ.

У вересні 2015 року українська група з боротьби з контрабандою на чолі з Андрієм Галущенком (позивний «Ендрю») за нез’ясованих обставин загинула неподалік Щастя Луганської області. Автомобіль, у якому начебто перебувало шестеро членів групи, посічений осколками і згорів вщент. За офіційною версією, в автомобіль влучили дві керовані міни. у 2016 році військова прокуратура фактично припинила розслідування справи. У справі розстрілу Галущенка було затримано четверо осіб, зокрема військовослужбовець 92-ї бригади ЗСУ Павло Довженко та демобілізований старшина розвідроти 92-ї бригади Олександр Свідро. Обидва заперечують обвинувачення на їхню адресу.

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Жилін і Кулик продовжують обговорювати справу щодо незаконного збагачення прокурора. Жилін повідомляє, що НАБУ визначає суму, за яку його можуть відпустити: «Вони думають над цифрою».

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Жилін говорить, що Олександру Кацубі потрібно сказати, щоб він відшкодував $50 млн. «Вони готові відшкодовувати в обумовленій цифрі збиток. Розуміють, що якщо є справа, то треба бути винним. Це краще, ніж йти до суду…».

«Їм дали виїхати і тепер одне – або х*яріть Сашу в тюрмі або домовлятися ще».

Далі Жилін повідомляє про якийсь фантастичний сценарій: «Онищенко і Кацуба в обмін на політичний притулок в Англії дають свідчення в суді. Матіоса викличуть для надання свідчень. Одночасно Ставицький дає інтерв'ю і свідчення. У парламенті колапс і політкриза. Закони, які вимагають МВФ, не ухвалять і грошей не дадуть. У Верховній Раді вже є коаліція. Аваков і можливо Полторак – силовий контроль вулиць. ГУР зрозуміло з ким».

«Була газова мафія Бойка, Фірташа, Ахметова, Злочевського, Кацуби, Коломойського. У них були свої свердловини, а у Фірташа поставки газу з-за кордону. Яник став у них все віджимати. Вони прийшли до Льовочкіна і зробили переворот. Зараз Порох їх всіх загнав і вони знову вирішили зробити переворот. У них більшість у парламенті, Аваков, ГУР, Луценко, 1+1, 112, «Інтер». У всіх свої мотиви. Льовочкін просто взяв гроші за роботу. Він пов'язаний зі США. Кличко – людина Фірташа».

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Жилін повідомляє, що після виходу молодшого Кацуби, старший Кацуба – Сергій, готовий давати свідчення.





Екс-заступника голови правління «Нафтогазу України» Олександра Кацубу звинувачували у завданні державі майже півмільярда збитків, але вісім місяців у СІЗО та компенсація у 100 млн грн, на думку суду, виявилися достатніми для звільнення

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Жилін та Кулик обговорюють суму компенсації, яку треба сплатити молодшому Кацубі, щоб вийти на свободу, і «мінімально визнати провину»,.

Жилін повідомляє: «Саша готовий дати свідчення на Бакуліна і Бойка, якщо їм оголосять підозру», «А на Курченка може дати Сергій».

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Жилін повідомляє, що Сергій Кацуба приїде в Україну і просить, щоб його не оголошували в розшук. Запевняє, коли вийде Саша (Кацуба), справу по Кулику буде зупинено.

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