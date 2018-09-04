Екс-«регіонал» через суд вимагає зобов’язати Верховну Раду перекладати виступи депутатів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Народний депутат від Опозиційного блоку Євген Балицький

Балицький має образу на віце-спікера Сироїд, яка заборонила йому виступ російською мовою з парламентської трибуни

Народний депутат від Опозиційного блоку і колишній «регіонал» Євген Балицький подав до суду на заступника Голови Верховної Ради Оксану Сироїд через мовне питання.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу Печерського райсуду Києва від 15 серпня.

У позовній заяві політик оскаржував дії Сироїд, яка 4 жовтня 2017 року заборонила йому виступати з трибуни Верховної Ради російською мовою.

Також він хотів через суд зобов'язати Апарат Верховної Ради України проводити переклад виступів народних депутатів України іншими мовами на державну мову.

Однак суддя Лариса Цокол відмовила у відкритті провадження, оскільки нардеп Балицький не навів правовідносин, розгляд яких здійснюється в порядку цивільного судочинства. Водночас суд роз'яснив позивачу право звернутись з цього питання в порядку адміністративного судочинства.

Нагадаємо, що 4 жовтня 2017 року нардеп Балицький виступав російською з трибуни ВР, де говорив про екологічні проблеми Запорізької області. Приблизно на 1 хвилині його виступу головуюча і віце-спікер Оксана Сироїд вимкнула мікрофон депутату і попросила Балицького виступати українською мовою. На що той продовжив говорити російською і через кілька секунд йому вдруге вимкнули мікрофон.

Як відомо, восени 2017 року прокуратура Запорізької області почала кримінальне провадження проти нардепа від Опозиційного блоку Євгена Балицького за статтею сепаратизм. Причиною стали його слова про можливість від'єднання від України округу, від якого він балотувався («можливість від'єднання» Мелітополя від України.).

Справа розслідується за ч.2 ст. 110 КК України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, вчинене представником влади).