Забудовник Микитась не має наміру вносити 100 млн гривень застави



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Забудовник Микитась не знайшов 100 млн гривень на заставу

За словами адвоката, у Микитася немає таких грошей

Колишній депутат Верховної Ради Максим Микитась (депутатська група «Воля народу»), підозрюваний у привласненні 82 млн гривень держкоштів при обміні квартир для військовослужбовців Національної гвардії, не має наміру вносити 100 млн гривень для виходу із СІЗО.

Про це повідомив його адвокат Олександр Лисак.

«Він не вноситиме заставу», - сказав адвокат.

За його словами, у Микитася немає таких грошей.

Також Лисак повідомив, що не розуміє рішення суду про арешт його клієнта із заставою 100 млн гривень, оскільки розслідування справи вже завершено і сторони почали ознайомлюватися з матеріалами.

«Ну, тепер нехай прокурори носять матеріали в СІЗО», - зазначив адвокат.

Він вважає, що процес ознайомлення зі справою займе щонайменше півроку.

Нагадаємо, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду змінила запобіжний захід Микитасю на арешт до 14 липня з альтернативою внесення застави в розмірі 100 млн гривень. За словами прокурора, є докази, що Максим Микитась роздумував над вбивством своїх співучасників

Зазначимо, екснардеп Максим Микитась проходить підозрюваним в організації корупційної схеми заволодіння нерухомістю в Києві. Мова йде про змову з колишнім командувачем Національної гвардії Юрієм Аллеровим. За версією слідства, підконтрольний Микитасю забудовник будував житловий комплекс на території, закріпленій за Нацгвардією, за умови, що частину квартир віддадуть військовослужбовцям. Згодом замість квартир у центрі Києва військовим запропонували квартири в іншому районі, ціни на житло в якому набагато нижче.

Микитася підозрюють у заволодінні майном Нацгвардії на суму понад 81 млн гривень.