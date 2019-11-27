Драма «Укрбуда». Чи відійде головний столичний забудовник росіянам? переділ власності

Колишній нардеп та власник «Укрбуда» Максим Микитась (справа) у залі суду

Інвестор з російським корінням може взяти під контроль холдинг, який зводить військові та стратегічні об’єкти

Останнім часом ситуація навколо однієї з найбільших будівельних компаній в Україні стає все більш драматичною. Інвестори, які купили житло у 26 житлових комплексах, що будуються під брендом «Укрбуду», 23 листопада розмістили на сайті президента петицію. У ній вони звернулись до Володимира Зеленського через «критичну ситуацію, що відбувається на будівельних майданчиках протягом останніх чотирьох місяців». Мова йде про призупинення будівництва та перенесення строків введення в експлуатацію об'єктів на рік та більше. Інвестори підозрюють, що їх внески могли розкрасти, а вірогідність отримати власне житло стає дедалі примарнішою.

Варто сказати, що такі сумніви мають цілком об’єктивні підстави. Колишнього нардепа, керівника та власника низки приватних компаній, що входять в державну корпорацію «Укрбуд» Максима Микитася підозрюють в афері з квартирами для Нацгвардії. Суд вже обрав йому запобіжних захід у вигляді застави та електронного браслету. Тим часом Микитась офіційно заявив про продаж своїх активів неназваним інвесторам. Згодом стало відомо, що частки у будівельній корпорації «Укрбуд Девелопмент», зокрема, придбали топ-менеджер маловідомої компанії Євген Дікін та фермер Василь Польовий.

Але зміна власників на маловідомих менеджерів не заспокоїла вкладників будівництва. З недовірою вони також поставились до запевнень радника мера Києва Віталія Кличка Максима Бахматова, який сказав, що в «Укрбуда» вже знайшовся інвестор, тому банкрутство компанії не загрожує. Адже ті фронтмени, які тепер позиціонуються як офіційні власники «Укрбуду», ніяк не тягнуть на серйозного інвестора.

Тому є всі підстави гадати, хто ж став реальним господарем приватного крила корпорації. Впливові джерела на столичному будівельному ринку найбільш вірогідним претендентом на активи Микитася називають співвласника ресторанної компанії ФМ-груп (мережа Tarantino family) Дмитра Федотенкова.

Про Федотенкова відомо небагато. У 2010 році він був заступником голови Держкомрибгоспу, де просував ідеї обмеження або квотування імпорту риби. Така політика мала своє пояснення – на посаду заступника він прийшов з ТОВ «Агама-Трейд», яке разом з російською компанією-партнером займалась продуктами харчування глибинної заморозки (в тому числі й морепродуктами). Ще до призначення Федотенкова на посаду в Держкомрибгосп «Агама-Трейд» (Москва) та «Агама-Трейд» (Київ) об'єдналися в холдинг, створивши керівну компанію, в яку увійшли активи російської і української компаній.

Пізніше Федотенков став фігурувати в медіа як співвласник компанії ФМ-груп, яка розвиває мережі ресторанів Tarantino, Муракамі, Рукола, Дрова, Варенична тощо. Коли почалась війна на Сході, у ЗМІ активно розповсюджували публікації, що ці заклади не мають ніякого стосунку до РФ. Мовляв, це хибна думка, яка невідомо звідки взялась. Але навіть в офіційному релізі компанії сказано, що Tarantino family включає 75 ресторанів, 57 з яких знаходяться в Києві, а 17 в Москві. ФМ-груп свого часу також планувала відкривати у Москві мережу «Варенечная «Победа», яку в Києві критикували за оспівування СРСР.

Але повернемось до «Укрбуду» та питання «навіщо ресторатору проблемна будівельна компанія?». Співрозмовник, знайомий і з Федотенковим, і з Микитасем, підтверджує, що питання подальшої долі «Укрбуду» піднімалось декілька разів. Й Федотенков, який вже активно увійшов у процес управління компанією, начебто запевняв, що йому не складно знайти реального інвестора. Мовляв, у Росії у бізнесмена є налагоджені зв’язки й особи, зацікавлені в таких активах. Що цікаво, за словами джерела, Федотенков також висловлював сподівання, що у цій схемі можна заручитися підтримкою і сприянням одного з радників президента.

Микитась офіційно заявив про продаж своїх активів неназваним інвесторам

Чи могли керівники маловідомих фірм купити велику корпорацію «Укрбуд» у Микитася?

Хто той радник – достеменно не відомо. Але за даними ЗМІ сьогодні темою столиці почав активно опікуватися Андрій Єрмак. Вирішення усіх київських питань він поручив нардепу Миколі Тищенку. Ймовірно, саме через Тищенка, який є засновником і власником іншої столичної мережі ресторанів «Наша карта», далекий від девелорепського бізнесу Дмитро Федотенков й став потенційним покупцем «Укрбуду».

За даними екс-головного редактора «РБК-Україна» Сергія Гришина, в сферу інтересів помічника президента України Андрія Єрмака і нардепа від «Слуги народу» Миколи Тищенка можуть потрапити і холдинг «Київміськбуд» і інші гравці на ринку житлового будівництва у столиці. Нагадаємо, що на адресу Андрія Єрмака неодноразово висловлювались звинувачення, що він співпрацює з російською владою та бізнесом. Наприклад, журналісти розкопали, що новими власниками кримської компанії «Сарич», яка є співзасновником компанії Єрмака «Інтерпромфінанс-безпека», стали люди з орбіти російського олігарха Ротенберга. А дипломат Роман Безсмертний стверджував, що Єрмак має контакти з російським віце-прем'єром українського походження Дмитром Козаком, відповідальним за політику Путіна на Донбасі Владиславом Сурковим і адміністрацією президента РФ. Має зв’язки та афільований бізнес в РФ й безпосередньо Дмитро Федотенков, про що згадувалось вище.

Ресторатор Дмитро Федотенков був співвласником дистриб'ютора продуктів глибокої заморозкиТОВ «Агама Трейд», а потім став заступником голови Держкомрибгоспу

І хоча, з точки зору бізнесу, «Укрбуд» не є таким привабливим активом, як «Київміськбуд», цей гравець є особливо привабливим для росіян. І ось чому.

По-перше, треба розуміти, що наразі є декілька тисяч інвесторів (на профільних форумах кажуть про 35-40 тисяч), які зараз опинились в підвішеному стані через неясність у питанні завершення будівництва їхнього житла. Це надзвичайно велика протестна сила, яку у разі необхідності можна використати проти української влади. Всі пам’ятають, який резонанс викликала «Еліта-центр», хоча там було тільки близько 3 тис. вкладників. Якщо брати до уваги той факт, як позиціонується «Укрбуд», то протести в Києві ошуканих «державною корпорацією» інвесторів – це просто «подарунок долі» для російської влади. Який, до того ж, не буде їм нічого коштувати. Адже для масових протестів достатньо нічого не робити й заморозити будівництво.

По-друге, варто пам’ятати, що «Укрбуд» - це не лише новобудови у столиці. Корпорація також веде роботи, які пов’язані з військовими та небезпечними об’єктами. Наприклад, компанія з орбіти «Укрбуду» - «Укрбудмонтаж» - має до кінця 2023 року демонтувати нестабільні конструкції об’єкта «Укриття», які розташовані над блоком №4 Чорнобильської АЕС. Або займається будівництвом сховищ на військових складах в Ічні Чернігівської області та селі Цвітоха в Хмельницькій області. Тобто перед росіянами, у разі отримання контролю над «Укрбудом» відкриваються «чудові» перспективи влаштування диверсій...

Інна Михайлівська, для «Главкома»

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