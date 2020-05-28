Микитася відправили під арешт і збільшили суму застави



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За словами прокурора, є докази, що Максим Микитась роздумував над вбивством своїх співучасників

Суму застави збільшили до 100 млн гривень

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відправив екс-главу «Укрбуду» та народного депутата Максима Микитася під арешт. Також Антикорупційний суд збільшив суму застави до 100 млн гривень.

Про це повідомляє «Центр протидії корупції».

Повідомляється, що Апеляційна палата Вищого антикрорупційного суду повністю задовольнила клопотання прокурора і відправила Микитася під варту з можливістю внесення 100 млн грн застави.

Прокурор зміг аргументувати недоцільність домашнього арешту для Микитася тим, що, по-перше, внесену раніше заставу депутату могли повернути. У такому випадку Микитась міг би ігнорувати запобіжний захід, розуміючи, що не ризикує грошима.

«По-друге, є докази, що Микитась роздумував над вбивством своїх співучасників. Під домашнім арештом йому нескладно було б знайти виконавця такого замаху, адже він може спілкуватися з іншими людьми», - зазначають в ЦПК.

Зазначимо, екснардеп Максим Микитась проходить підозрюваним в організації корупційної схеми заволодіння нерухомістю в Києві. Мова йде про змову з колишнім командувачем Національної гвардії Юрієм Аллеровим. За версією слідства, підконтрольний Микитасю забудовник будував житловий комплекс на території, закріпленій за Нацгвардією, за умови, що частину квартир віддадуть військовослужбовцям. Згодом замість квартир у центрі Києва військовим запропонували квартири в іншому районі, ціни на житло в якому набагато нижче.

Микитася підозрюють у заволодінні майном Нацгвардії на суму понад 81 млн гривень.