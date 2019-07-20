Ексгенпрокурор Махніцький намагається повернути контроль над ОВК 124 округу



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Олег Махніцький балотується на 124 виборчому окрузі

Махніцький приїхав до ОВК і докладає максимальних зусиль, щоб зірвати засідання

День «тиші» в Україні завершується скандалом на 124 виборчому окрузі (північні райони Львівщини), де кандидат у народні депутати, колишній в.о. Генерального прокурора України Олег Махніцький намагається повернути контроль над окружною виборчою комісієї (ОВК).

Зазначимо, що в окружній виборчій комісії No 124 протягом останніх двох місяців вже вшосте замінюють голову. Спершу згідно з постановою ЦВК No919 від 31 травня була Оксана Мельник від політичної партії «Свобода». Далі «свободівці» замінили Мельник на рідну сестру дружини Олега Махніцького - Марію Березюк.

Схоже оприлюднення цієї інформації змусило «Свободу» достроково припинити повноваження родички колишнього в.о.Генпрокурора. Партія відмовилися від свого представника у цій ОВК і 26 червня Марію Березюк замінила Лілія Бачинська від фракції «Опозиційний блок», яка зареєстрована в Апараті Верховної Ради.

Проте наступного дня 27 червня політична сила відкликала Бачинську за власним поданням. Взамін головою комісії знову стала Марія Березюк (сестра дружини О.Махніцького – ред.), але цього разу від фракції «Опозиційний блок».

Сама Марія Березюк відмовилася коментувати «Опорі», чому потрапила до ОВК саме від цієї політичної сили. Проте жінка не втрималася довго на цій посаді. Згідно з постановою ЦВК No1530 від 8 липня комісію очолив Олексій Гаврилець. 12 липня його замінили на Романа Запісоцького (постанова ЦВК No1617).

Більше того, дружина ексгенпрокурора Катерина Махніцька є діючим членом нинішнього складу ЦВК. Маючи такі важелі впливу, скандальний політик у переддень парламентських виборів не відмовився від ідеї повернути контроль над ОВК №124 і намагається просунути туди якомога більше своїх людей. Цього разу це два представники від Радикальної партії України: Мирослава Назар та Оксана Буркевич. Проте обидві жінки виявилися одночасно членами дільничних виборчих комісій (ДВК). Зараз окружна виборча комісія 124 виборчого округу намагається ухвалити рішення щодо внесення змін до складу дільничних виборчих комісій (ДВК).

Провести засідання перешкоджає Олег Махніцький, який приїхав до ОВК і докладає максимальних зусиль, щоб зірвати засідання, оскільки о 22:00 у Центральній виборчій комісії України розпочнеться засідання, де будуть розглядатися всі можливі останні зміни щодо складв ОВК та ДВК по виборчим округам.