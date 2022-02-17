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    Ексглава МЗС пояснив, чому Путін уникає зустрічі із Зеленським

    Кремлівський лідер не вважає Зеленського уповноваженим вести переговори - Ексглава МЗС пояснив, чому Путін уникає зустрічі із Зеленським
    Кремлівський лідер не вважає Зеленського уповноваженим вести переговори
    фото: УП

    «Зустріч Зеленського з Путіним в принципі нереалістична»

    Зустріч президента РФ Володимира Путіна із очільником України Володимиром Зеленським наразі неможлива, адже Путін не вважає, що зеленський у поточному конфлікті приймає якісь рішення. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив ексочільник МЗС України Володимир Огризко.

    На думку дипломата, «Путін не бачить Зеленського навіть на відставні витягнутої руки», а переговори із ним, на думку російського лідера, не мають жодного сенсу.

    «Путін не вважає, що Зеленський щось вирішує. А відтак він буде вирішувати нашу долю зі Сполученими Штатами. Бо так йому здається правильно. Це теж черговий відхід від реальності, але Путін живе в світі, який сам собі вигадав. Відтак, зустріч Зеленського з Путіним в принципі нереалістична. Адже обидві сторони займають абсолютно різні позиції, підходи, цілі. Це буде щось на кшталт двогодинних переговорів у Москві шефа британської дипломатії Ліз Трасс з міністром Лавровим, яку той назвав «розмовою глухого з німим». Тому така перспектива Путіну не дуже подобається», – пояснив колишній міністр закордонних справ України.

    Щодо вражень Кремля від поточних дій та висловлювань президента США Джо Байдена, вони, на припущення Огризка, спричиняють у Росії «не дуже добрий настрій».

    «Якщо за президентства Трампа євроатлантична єдність була під великим знаком запитання, то зараз вона відновлена. Також існує спільна позиція у США і Європи відносно того, щоб покарати Росію», – пояснив дипломат.

    Раніше український дипломат пояснив, як Путін використає визнання «ЛДНР».

    Читайте також інтерв'ю: Володимир Огризко: Путін не вважає, що Зеленський щось вирішує
    Теги: міністр Путін Володимир Зеленський Володимир Огризко
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    Ексглава МЗС пояснив, чому Путін уникає зустрічі із Зеленським