Відведення військ Росії від кордонів України: що Зеленський пообіцяв Путіну?

Будь-які домовленості з Кремлем не варті навіть паперу, на якому вони написані

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Россия начала отвод своих войск, которые скопились у границ с Украиной и в оккупированном Крыму. Хорошая новость. Так и хочется вспомнить слова украинского классика Леся Подеревянского: «От бач, злякався, й@баний сцикун».

Но я помню слова ещё одного классика. Китайского. Сунь-цзы, в своём трактате «Искусство войны» писал: «В войне устанавливаются на обмане, действуют, руководствуясь выгодой, производят изменения путем разделений и соединений».

Мне очень интересно какую выгоду получил Путин и что пообещал Зеленский? А так же, как это будет выполняться. И расслабляться нам не стоит.

Потому что любые договоренности с Кремлем не стоят даже бумаги, на которой они записаны. Хорошо, что градус напряжения спал. Плохо, что не навсегда.

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Джерело: блог Борислава Берези

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