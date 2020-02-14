Чому не варто хвилюватися через ймовірну зустріч Зеленського та Патрушева

Якщо Зе-команду щось і погубить (а погубить обов'язково), то це не стільки зрада, скільки їхня нерозумність

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На самом деле я совершенно спокойно отношусь к возможной встрече Зеленского с Патрушевым.

У президентов работа такая - встречаться, в том числе, и тайно, а по конкретным визави - это уж как обсчество посчитает: допустимым конкретного персонажа или нет?..

И обманывать нарід, осуществляя свою деятельность, президенты могут: для соблюдения гостайны.

Другое дело, что наши гаврики врать, как следует не научились. А значит, возникает подозрение, что и все остальные дела они делают с тем же приблизительно качеством - а вот это уже - прямая угроза нацбезопасности: при условии даже, что они встречаются с россиянами, преследуя цели защиты украинской государственности. А поскольку и в этом никакой уверенности у нас нет, то история становится ещё печальнее. В общем, если их что-нибудь и сгубит (а сгубит обязательно) это не столько предательство, сколько глупость.)

Джерело: блог Олексія Арестовича

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