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    Думки вголос

    Чому не варто хвилюватися через ймовірну зустріч Зеленського та Патрушева

    • Олексій Арестович

      військовий експерт

    • Розсилка
    Чому не варто хвилюватися через ймовірну зустріч Зеленського та Патрушева

    Якщо Зе-команду щось і погубить (а погубить обов'язково), то це не стільки зрада, скільки їхня нерозумність

    Мовою оригіналу

    На самом деле я совершенно спокойно отношусь к возможной встрече Зеленского с Патрушевым.

    У президентов работа такая - встречаться, в том числе, и тайно, а по конкретным визави - это уж как обсчество посчитает: допустимым конкретного персонажа или нет?..

    И обманывать нарід, осуществляя свою деятельность, президенты могут: для соблюдения гостайны.

    Другое дело, что наши гаврики врать, как следует не научились.

    А значит, возникает подозрение, что и все остальные дела они делают с тем же приблизительно качеством - а вот это уже - прямая угроза нацбезопасности: при условии даже, что они встречаются с россиянами, преследуя цели защиты украинской государственности.

    А поскольку и в этом никакой уверенности у нас нет, то история становится ещё печальнее.

    В общем, если их что-нибудь и сгубит (а сгубит обязательно) это не столько предательство, сколько глупость.)

    Джерело: блог Олексія Арестовича

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Володимир Зеленський
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