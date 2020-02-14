Чому не варто хвилюватися через ймовірну зустріч Зеленського та Патрушева
Якщо Зе-команду щось і погубить (а погубить обов'язково), то це не стільки зрада, скільки їхня нерозумність
Мовою оригіналу
На самом деле я совершенно спокойно отношусь к возможной встрече Зеленского с Патрушевым.
У президентов работа такая - встречаться, в том числе, и тайно, а по конкретным визави - это уж как обсчество посчитает: допустимым конкретного персонажа или нет?..
И обманывать нарід, осуществляя свою деятельность, президенты могут: для соблюдения гостайны.
Другое дело, что наши гаврики врать, как следует не научились.
А значит, возникает подозрение, что и все остальные дела они делают с тем же приблизительно качеством - а вот это уже - прямая угроза нацбезопасности: при условии даже, что они встречаются с россиянами, преследуя цели защиты украинской государственности.
А поскольку и в этом никакой уверенности у нас нет, то история становится ещё печальнее.
В общем, если их что-нибудь и сгубит (а сгубит обязательно) это не столько предательство, сколько глупость.)
Джерело: блог Олексія Арестовича