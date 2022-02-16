Український дипломат пояснив, як Путін використає визнання «ЛДНР»

Олег Шамшур вважає, що Путін може використати визнання як привід для «офіційного» введення російських військ

«Рішення Думи буде використовуватись як новий важіль впливу на Україну»

Експосол України у Франції та США Олег Шамшур у статті «Главкому» висловив думку, що визнання ОРДЛО може бути «продане» росіянам як черговий успіх путінської дипломатії.

«Легітимізація Путіним невизнаних республік видається можливою, якщо він побачить, що його спроби реалізувати свою інтерпретацію Мінська не мають успіху. Не можна виключити, що Путін використає визнання як привід для «офіційного» введення російських військ на територію ОРДЛО, зокрема, щоби протестувати реакцію Заходу», – вважає дипломат.

При цьому, переконаний Шамшур, «навіть без введення військ визнання ОРДЛО може бути «продане» росіянам як черговий успіх путінської дипломатії за відсутності нової масштабної інтервенції проти України».

Так чи інакше, «рішення Думи буде використовуватись як новий важіль впливу на Україну».

Нагадаємо, 15 лютого Держдума визнала «ДНР» та «ЛНР». В українському МЗС нагадали, що визнання «Л/ДНР» не матиме жодних правових наслідків.

Через рішення Держдуми Україна звернулась із закликом до ОБСЄ з ініціативою терміново скликати позачергові консультації ТКГ.

Як вже відомо, президент РФ Володимир Путін отримав звернення Держдуми про визнання «Л/ДНР». Однак, в Кремлі вважають, що це не корелюється з Мінськими угодами.

До слова, Сполучені Штати вважають, що реалізація ідеї визнання Росією «незалежності» об’єднань бойовиків «Л/ДНР» буде рівносильною відмові Москви від своїх зобов'язань у рамках Мінських домовленостей. Таку заяву зробив держсекретар США Ентоні Блінкен.