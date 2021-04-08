Чи піде Зеленський на другий термін? В Офісі президента зробили заяву

Під час президентської кампанії 2019 року Володимир Зеленський запевняв, що не планує йти на другий термін

Питання походу Зеленського на другий термін накручене ЗМІ, зазначили на Банковій

Президент України Володимир Зеленський остаточно не визначився, чи братиме участь у наступних президентських виборах. В Офісі президента заявляють, що питання про можливий похід Зеленського на другий термін «накручене ЗМІ».

Заступник очільника ОП Кирило Тимошенко в інтерв'ю Радіо НВ розповів, що коли таке рішення буде прийнято, Зеленський повідомить своїй команді і всім громадянам України.

«Це питання взагалі не вирішене. Можна сказати, воно трохи накручене засобами масової інформації, якимись конспіративними думками в телеграм-каналах. Рішення прийматиме особисто президент. Коли він його прийме, я думаю, що він скаже не тільки своїй команді, а і взагалі населенню України», — зазначив Тимошенко.

Під час президентської кампанії 2019 року Володимир Зеленський запевняв, що планує залишатися на чолі держави протягом лише одного президентського терміну. Однак пізніше він заявив, що йому не вистачить однієї президентської каденції для виконання всіх своїх передвиборчих обіцянок.

Нардеп Гео Лерос повідомив, що під час святкування свого дня народження 25 січня Зеленський заявив, планує йти на другий президентський термін.

Як повідомляв «Главком», експерти Комітету виборців проаналізували публічні заяви президента Володимира Зеленського дворічної давності, озвучені ним під час виборчої кампанії в інтерв’ю телеканалу «1+1» від 24 березня 2019 року. За оцінками експертів, більшість обіцянок Зеленського не були виконані.