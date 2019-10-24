Чумак запевнив, що розслідування справ Майдану не зупиниться



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«19 листопада ми звільнили б Горбатюка в будь-якому разі», - зауважив Чумак

Чумак нагадав, що з 20 листопада, згідно із законодавством, органи прокуратури позбавляються функції досудового розслідування

Розслідування справ Майдану не зупиниться. Про це у четвер, 24 жовтня, заявив заступник генерального прокурора - головний військовий прокурор Віктор Чумак.

Він зазначив, що йдеться про 43 слідчих Управління спеціальних розслідувань ГПУ, які працюють над розслідуванням цих злочинів. Вони будуть призначені, а керівником буде прокурор з того ж Управління.

Також Чумак нагадав, що з 20 листопада, згідно із законодавством, органи прокуратури позбавляються функції досудового розслідування та наголосив, що розслідування злочинів злочинної організації Віктора Януковича в жодному з кейсів не призведе до їх зупинки.

«А як це взагалі може призвести до зупинення розслідування? По-перше, є ситуація, яка не залежить від нас, від нового керівництва генпрокуратури: про позбавлення прокуратури досудового слідства знали і ми, і Горбатюк, ще два роки тому. 19 листопада ми звільнили б Горбатюка в будь-якому разі. Ми просто-напросто ліквідували б це управління», - сказав він.

Як повідомлялось, 23 жовтня Генеральна прокуратура звільнила начальника управління спецрозслідування Сергія Горбатюка. У той же день Горбатюк заявив, що має намір оскаржити своє звільнення і подати заяву до правоохоронних органів на генпрокурора Руслана Рябошапку.

Як відомо, управління Горбатюка займалося справами Євромайдану, які з 2014 року розслідує Генеральна прокуратура.

В Громадській організації Родини «Небесної Сотні» засудили заяву ексзаступника голови Адміністрації президента часів Януковича Андрія Портнова, який написав у соцмережі, що «те, що відбулося у 2014 році, не є революцією, якимось чином пов’язаною із достоїнством».

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Джерело: Інтерфакс-Україна