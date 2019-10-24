Горбатюк звинуватив Рябошапку у намірі розвалити справу Януковича



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Сергій Горбатюк пов’язує своє звільнення із небажанням ГПУ розслідувати справу про злочинну організацію Януковича Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Горбатюк заявив, що Рябошапка вважає злочинне угруповання Януковича вигадкою Луценка

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка вважає організоване злочинне угруповання президента-втікача Віктора Януковича вигадкою екс-очільника ГПУ Юрія Луценка.

Таку заяву в ефірі Радіо НВ зробив Сергій Горбатюк, звільнений 23 жовтня з посади начальника управління спецрозслідувань Генеральної прокуратури.

«З перших днів Рябошапка зайняв таку позицію, що злочинної організації [Януковича] немає, «на нашу думку, це вигадка Луценка», - такі фрази казали», - повідомив він.

Горбатюк зазначив, що відповідні підозри були спрямовані Януковичу і тодішньому керівництву країни, зокрема, екс-міністру внутрішніх справ Віталію Захарченку, екс-очільнику ГПУ Віктору Пшонці, колишньому прем'єр-міністру Миколі Азарову та його заступнику, на підставі зібраних слідчими доказів.

«Такі заяви [про відсутність ОЗУ Януковича, - ред.] є, і робляться кроки для того, щоби цю [ланку розслідувань] зруйнувати. Я казав: «Якщо ви хочете не бачити ознак злочинної організації, вважаєте, що це якась вигадка - будь ласка, там є 5000 томів, читайте, виписуйте докази і виносьте постанову про закриття кримінального провадження», - заявив екс-співробітник ГПУ.

Горбатюк пов’язує своє звільнення із, за його словами, небажанням Генеральної прокуратури розслідувати справу про злочинну організацію Януковича, оскільки «зараз при владі є особи, які працювали у той самий час в Кабінеті міністрів».

Він також додав, що деяким з них можливо повідомити про підозру.

Як повідомлялось, 23 жовтня Генеральна прокуратура звільнила начальника управління спецрозслідування Сергія Горбатюка.

Раніше повідомлялося, що Горбатюка не допустили до атестації, яка проводиться в рамках реформування відомства.

Горбатюк відмовився проходити переатестацію в запропонованому генпрокурором Русланом Рябошапкою порядку. За словами Горбатюка, цей порядок містить низку порушень.

Як писав «Главком», Рябошапка проводить реформу прокуратури, яка викликала обурення прокурорів. Зокрема їх непокоять умови атестації, де прокурорам, «як вівцям» (так сказано у зверненні), запропоновано погодитися зі звільненням, а також з тим, що при цьому стосовно них кадровими комісіями буде використана якась інформація з анонімних джерел, яка не потребує офіційного підтвердження.

Претензії є й до самих тестів, які начебто не враховують спеціалізацію юристів.

19 вересня Рада створила Офіс генерального прокурора.

Всі прокурори Генпрокуратури для призначення до Офісу генпрокурора зобов'язані пройти переатестацію.

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