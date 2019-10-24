Ексберкутівцю Тамтурі пом'якшили запобіжний захід



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Тамтуру та ще чотирьох ексберкутівців звинувачують у вбивстві 48 людей та пораненні 80 на вулиці Інститутській у Києві

Тепер Сергій Тамтура перебуватиме під нічним домашнім арештом

Колишньому співробітнику спецпідрозділу «Беркут» Сергію Тамтурі, обвинуваченому у розстрілах на Євромайдані, змінили запобіжний захід з цілодобового домашнього арешту на нічний домашній арешт з 22:00 до 6:00.

Про це 24 жовтня повідомляє hromadske.

До того колишнього беркутівця тримали під вартою з липня 2015 року.

Тамтуру та ще чотирьох ексберкутівців звинувачують у вбивстві 48 людей та пораненні 80 на вулиці Інститутській у Києві.

Як повідомлялось, 23 жовтня Генеральна прокуратура звільнила начальника управління спецрозслідування Сергія Горбатюка. У той же день Горбатюк заявив, що має намір оскаржити своє звільнення і подати заяву до правоохоронних органів на генпрокурора Руслана Рябошапку.

Як відомо, управління Горбатюка займалося справами Євромайдану, які з 2014 року розслідує Генеральна прокуратура.

В Громадській організації Родини «Небесної Сотні» засудили заяву ексзаступника голови Адміністрації президента часів Януковича Андрія Портнова, який написав у соцмережі, що «те, що відбулося у 2014 році, не є революцією, якимось чином пов’язаною із достоїнством».

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