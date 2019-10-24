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    Ексберкутівцю Тамтурі пом'якшили запобіжний захід

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    <p>Тамтуру та ще чотирьох ексберкутівців звинувачують у вбивстві 48 людей та пораненні 80 на вулиці Інститутській у Києві</p> - Ексберкутівцю Тамтурі пом'якшили запобіжний захід

    Тамтуру та ще чотирьох ексберкутівців звинувачують у вбивстві 48 людей та пораненні 80 на вулиці Інститутській у Києві

    Тепер Сергій Тамтура перебуватиме під нічним домашнім арештом

    Колишньому співробітнику спецпідрозділу «Беркут» Сергію Тамтурі, обвинуваченому у розстрілах на Євромайдані, змінили запобіжний захід з цілодобового домашнього арешту на нічний домашній арешт з 22:00 до 6:00.

    Про це 24 жовтня повідомляє hromadske.

    До того колишнього беркутівця тримали під вартою з липня 2015 року.

    Тамтуру та ще чотирьох ексберкутівців звинувачують у вбивстві 48 людей та пораненні 80 на вулиці Інститутській у Києві.

    Як повідомлялось, 23 жовтня Генеральна прокуратура звільнила начальника управління спецрозслідування Сергія Горбатюка. У той же день Горбатюк заявив, що має намір оскаржити своє звільнення і подати заяву до правоохоронних органів на генпрокурора Руслана Рябошапку. 

    Як відомо, управління Горбатюка займалося справами Євромайдану, які з 2014 року розслідує Генеральна прокуратура. 

    В Громадській організації Родини «Небесної Сотні» засудили заяву ексзаступника голови Адміністрації президента часів Януковича Андрія Портнова, який написав у соцмережі, що «те, що відбулося у 2014 році, не є революцією, якимось чином пов’язаною із достоїнством».

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