У столиці нотаріуса спіймали на хабарі в 1,2 млн гривень: фото

Приватного нотаріуса зі спільником затримали на хабарі у 1,2 млн грн

Нотаріус вимагала від підприємця хабар «за вплив на державного реєстратора для проведення державної реєстрації комплексу будівель заводу»

Київська міська прокуратура спільно зі столичними поліцейськими затримала на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу та посередника.

Про це повідомляє столична прокуратура у Facebook.

Згідно з матеріалами слідства, нотаріус, діючи у змові з довіреною особою, вимагала від підприємця неправомірну вигоду у сумі близько 1,2 млн гривень «за вплив на державного реєстратора для проведення державної реєстрації комплексу будівель заводу». Мова про нерухомість площею майже 15 тисяч м2, що розташована у селищі Коцюбинське Київської області.

У прокуратурі зазначають, що у разі відмови сплатити хабар зловмисники обіцяли підприємцю створити проблеми з реєстрацією цього майна.

«У ході слідства правоохоронці задокументували одержання нотаріусом коштів у три етапи. Під час перших двох траншів зловмисниця отримала через посередника 16 тис. доларів США та 28 тис. гривень. 4 грудня 2020 року під час передачі третього траншу у сумі 25 тис. доларів США нотаріуса та її спільника затримали «на гарячому». У ході невідкладних обшуків правоохоронці вилучили у затриманих частину коштів, які їм були передані раніше», – йдеться у повідомленні.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (одержання за попередньою змовою групою осіб неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави).

Вирішується питання про обрання затриманим запобіжних заходів. Слідчі дії тривають.

Офіційна вартість послуг за проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно становить 11,8 тис. гривень.