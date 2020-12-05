Фахівці дали поради, що робити з грошима під час локдауну

Економісти назвали три надійних способи не залишитися без заощаджень

Темпи поширення Covid-19 в Україні продовжують набирати обертів. Тому незабаром уряд планує закрити Україну на жорсткий карантин – локдаун.

Попередньо планується, що максимальні обмеження будуть діяти три тижні. Але де гарантія, що він не буде продовжений? Досвід весняного карантину показує, що цього не можна виключити.

Як правильно розпорядитися своїми грішми перед локдауном? Покласти їх в банк, щоб «обростали» відсотками? Або, навпаки, зняти з рахунку і нехай лежать вдома? Може, краще купити долари або євро?

Про це розповіли економічні експерти. Ось їхні поради:

У період кризи гроші необхідно мати під рукою

«Якщо у вас лежать гроші в банку, їх краще забрати і тримати вдома. Це дозволяє не залежати від якихось адміністративних дій держави», – говорить економічний експерт Олексій Кущ.

Мова не про те, що в період локдауну ви не зможете зняти гроші з картки. Банкомати напевно будуть працювати, і національну валюту в них продовжать підвозити. Так було навесні, так відбувається нині в інших країнах, які посилили карантин раніше за Україну. Хвилюватися, скоріше, варто за стабільність банківської системи.

«Під час кризи гроші краще зберігати в кеші. Банківська система зараз дуже слабка, і не факт, що знову не буде падіння банків. Тому я б радив те, що є, все-таки тримати ближче до себе», – вважає економічний експерт Олексій Дорошенко.

Відомий американський підприємець Уоррен Баффет ще напередодні кризи 2008 року говорив про стратегію на смутні часи: активи в грошовому еквіваленті не приносять прибутку, але дозволяють спати спокійно.

Основну суму краще перевести в долари або євро

Багато українців традиційно вважають за краще зберігати заощадження у твердій валюті. І в період кризи ця звичка може допомогти зберегти кошти. Але не варто забувати, що на долари хліб і картоплю в Україні не купиш.

Олексій Дорошенко вважає, що гроші, які ви можете витратити протягом місяця або півтора, краще зберігати вдома в гривні. Якщо ж заощаджень більше, решту суми можна перевести в тверду валюту – долари або євро.

«Зараз ми практично не бачимо зростання курсу долара, але він буде потроху зростати. Тому якась сума – то, що потрібно людям на місяць-півтора – краще тримати в гривні. А основна сума може бути в валюті», – говорить Олексій Дорошенко.

Гроші можна вкласти в продукти, які дорожчатимуть

Ця порада особливо актуальне для людей з невисокими доходами, які, що називається, рахують кожну копійку.

«Однозначно буде дорожчати все, що пов’язано з борошном. Цього року дорожчало зерно, тому вже зараз поступово зростає ціна на борошно, на макаронні вироби і тощо Також зростає ціна на соняшникову олію, дорожчають овочі. Тому якщо купити борошно або ті ж овочі в помірних кількостях, щоб вони не встигли зіпсуватися, це теж буде правильне вкладення. Особливо для тих, хто має мінімум коштів», – говорить Олексій Дорошенко.

Також експерти повторюють рада на всі часи, не тільки на період кризи: заощадження краще диверсифікувати. Тобто зберігати в різній валюті, а якщо вкладати – то в різні інструменти (депозити, акції, золото, нерухомість).

Джерело: Сегодня