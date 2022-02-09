Ексочільник Головного управління розвідки розповів, чи є Єрмак та Демченко агентами РФ

«Питання в іншому: наскільки здібний той агент і наскільки його добре документувати»

Колишній очільник Головного управління розвідки міністерства оборони (ГУР МО) України Василь Бурба під час інтерв’ю Дмитру Гордону ухилився від прямої відповіді на запитання, чи є керівник Офісу президента України Андрій Єрмак та голова Комітету з питань розвідки Руслан Демченко агентами Російської Федерації.

Проте ексочільник ГУР МО зазначив, що не має даних із цього приводу та наголосив, що це питання варто адресувати чинному керівнику Служби безпеки України Івану Баканову.

«Він повинен відповісти на це запитання, якщо побажає. Я впевнений, що він знає, бо ті справи, що розлідуються, а я багато знаю, над чим працює і Служба безпеки України в тому числі, бо це один майданчик в нас, вони знають, звичайно, знають. Питання в іншому: наскільки здібний той агент і наскільки його добре документувати. Якщо поганий – його легко документувати. Буде затримання, тоді будемо говорити», – пояснив Бурба.

Також ексрозвідник припустив, що практично весь стаціонарний зв’язок в Офісі президента може прослуховуватися російськими спецслужбами.

«Мені було би дуже цікаво, як по внутрішніх телефонах спілкується Лукашенко із Путіним, Лукашенко із іншими країнами. Я, мабуть, впевнений, що у спецслужб Російської Федерації є така мета. І якщо вони такі спритні, а не потрібно недооцінювати їх, вони дуже сильні, я гадаю, що «дроти» усі записуються. Це моя особиста думка, можливо я не правий», – пояснив Бурба.

Раніше ексочільник ГУР МО розповів нові деталі зриву спецоперації щодо «вагнерівців».

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