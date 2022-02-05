ЗМІ: Представники ОРДЛО запевняють, що Єрмак у Парижі зобов'язався розглянути їхні пропозиції

До ЗМІ потрапив документ, який начебто підтверджує поступки бойовикам у виконанні Мінських угод

Напередодні засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) 8-9 лютого «представники» ОРДЛО Н. Ніконорова та В. Дейнего звернулися до спецпредставника чинного голови ОБСЄ в Україні та ТКГ посла Мікко Кіннунена з листом, повідомляє ZN.ua.

Видання стверджує, що має у розпорядженні документ, у якому представники бойовиків стверджують, що, за інформацією, отриманою ними від російської сторони, на зустрічі в Парижі 26 січня 2022 року на рівні політичних радників «українська сторона під гарантії Німеччини та Франції взяла на себе зобов'язання представити у Контактну групу свою письмову реакцію на всі наявні на столі переговорів пропозиції щодо всеосяжного мирного врегулювання конфлікту на Донбасі відповідно до Мінських угод з метою розпочати з нами предметний та конструктивний діалог щодо їх обговорення та погодження».

Зокрема, йдеться в тому числі про «бачення» та «концептуальні підходи» терористичних утворень «ЛНР» та «ДНР» «до параметрів майбутнього режиму (особливого статусу)», які детально викладено у спрямованому ними у ТКГ 8 жовтня 2020 року та оновленому 23 вересня 2021 року проєкті «Плану дій (Дорожньої карти) щодо врегулювання конфлікту відповідно до Мінських угод».

У листі Дейнего та Ніконорова також пишуть: «Виходимо з того, що до майбутнього засідання Контактної групи 9 лютого 2022 року отримаємо від української сторони письмові позиції щодо нашого проєкту Дорожньої карти».

Спільні пропозиції Ніконорової та Дейнего до засідання ТКГ та її робочих груп 8 та 9 лютого 2022 року містять у тому числі такий пункт: «ОРДЛО до 16 лютого 2022 року подати до Робочої групи з політичних питань доопрацьований проект Плану ОРДЛО з урахуванням позиції України, зазначеної у пункті 1.1. 2 цього розділу, або подати свої заперечення на пропозиції України». «Представники» незаконних утворень також пропонують робочій групі з політичних питань до чергового засідання ТКГ 2 березня 2022 року «на підставі представлених Україною та ОРДЛО позицій визначити питання, з яких у сторін є розбіжності, та скласти перелік найбільш значущих розбіжностей для розгляду на засіданні ТКГ».

Крім того, «представники» маріонеткових проросійських режимів припускають, що «з метою подальшого відновлення довіри між Україною та ОРДЛО у сфері безпеки Україна забезпечить негайне вжиття всіх необхідних заходів для звільнення та повернення на територію ОРЛО затриманого Україною представника ОРЛО у СЦКК А.Косяк».

На засіданні ж гуманітарної підгрупи ТКГ Ніконорова та Дейнего пропонують «взяти до відома» «зобов'язання України не пізніше 16 лютого 2022 р. подати до Робочої групи з економічних питань пропозиції щодо зняття економічної блокади та відновлення соціально-економічних зв'язків з ОРДЛО».

Журналісти назвали публікацію витримок із листа офіційним інформаційним запитом до глави української делегації на переговорах у Парижі 26 січня 2022 р. у «нормандському форматі» на рівні політичних радників керівнику ОПУ А. Єрмака, відсутність публічної відповіді на запит вважатимуть підтвердженням тверджень, викладених у листі В.Дейнего та Н.Ніконорової.

Нагадаємо, раніше Єрмак вже заявив, що розблокування «нормандського формату» є сигналом готовності сторін до мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Він також спростував, що на зустрічі в Парижі обговорюватиметься можливість прямого контакту з Києвом з представниками окупаційної влади на Донбасі, на чому традиційно наполягає російська сторона.

У Парижі політичні радники лідерів «Нормандської четвірки» вперше за довгий час погодили спільне комюніке й домовилися про наступну зустріч у Берліні. Текст опубліковано на сайті президента Франції.

Переговори політичних радників «нормандської четвірки» тривали в Парижі понад 8,5 годин.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що виконання Мінських угод означає руйнування України.

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