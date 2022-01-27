«Капкан» та «Арбалет». Українські спецслужби розробили план на випадок путінського вторгнення

На кожен з імовірних сценаріїв дій країни-агресорки розроблена відповідь

Силовий блок українського уряду підготував сценарії, які діятимуть до моменту запровадження військового стану

Україна готова до загострення ситуації на кордонах та всередині країни. Силові органи розробили низку планів дій, які будуть активовані, якщо ситуація загостриться. Про це «Главкому» повідомило високопоставлене джерело в спецслужбах.

На кожен з імовірних сценаріїв дій країни-агресорки розроблена відповідь. Зокрема, є 196 точкових планів, які об’єднані під спільною назвою «Арбалет», та два загальнонаціональні плани, об’єднані під назвою «Капкан». У разі необхідності вони будуть запроваджені на дві доби перед запровадженням військового стану.

Джерело також уточнило, що за даними, якими володіє українська розвідка, станом на 26 січня «військове вторгнення реальне, але малоймовірне». Наразі Росія робить ставку на внутрішню дестабілізацію України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 1 січня призначив командувачем Сил територіальної оборони Збройних Сил України Юрія Галушкіна – досвідченого бойового генерала.

З 1 січня 2022 року введено в дію Закон України «Про основи національного спротиву», відповідно до якого провідна роль в організації та виконанні завдань територіальної оборони України належить Силам територіальної оборони ЗСУ.

Тим часом Держдеп попереджає: Росія може напасти на Україну з території Білорусі. Держдеп нагадав, що в лютому Білорусь може змінити свою конституцію. Ці зміни, зокрема, фактично дозволять Росії розміщувати постійні гарнізонні сили на білоруській території, що стало б викликом європейській безпеці.

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