Єрмак розповів, на яких умовах відбудуться переговори радників «нормандського формату» (відео)

Андрій Єрмак запевнив, що Україна не йтиме на поступки щодо принципових питань

Керівник офісу президента запевнив, що українська влада йшла на поступки заради того, щоб переговори відбулися

Переговори радників голів держав-учасників «нормандського формату» відбудуться без будь-якого тиску на Україну. Про це в етері токшоу «Свобода слова на ICTV» заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

За словами посадовця, жодні передумови для проведення зустрічі не висувалися.

На думку Андрія Єрмака, рішення про проведення зустрічі є «сильним і потужним сигналом», що вдалося відродити «нормандський формат».

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Керівник Офісу президента наголосив, що будь-яка інформація щодо того, що Україна, нібито, була вимушена заради проведення цієї зустрічі відкликати законопроєкт «Про засади державної політики перехідного періоду», або внессти в нього якісь зміни є вигадкою.

«Ця влада приймає вимоги тільки українського народу. А основна вимога сьогодні українського суспільства – це зробити все, щоб запобігти ескалації, над чим ми працюємо 24/7», – підсумував керівник Офісу президента.

Раніше повідомлялося, що Єрмак обговорив із радником Байдена безпекову ситуацію навколо України.

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