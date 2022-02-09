Бурба пояснив, чим Офіс президента мотивував йому зрив операції по «вагнерівцях» (відео)

«Російські танки були б у Києві, росіяни би нам цього не пробачили»

Питання про перенесення спецоперації українських розвідувальних служб із захоплення «вагнерівців» постало в Офісі президента невипадково. Таку думку в інтерв’ю Дмитру Гордону висловив Василь Бурба, який на момент організації операції очолював Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Василь Бурба нагадав, що коли керівник президентського офісу Андрій Єрмак інформував його про рішення президента перенести операцію, це мотивувалося тим, що її проведення може спровокувати зрив перемир’я на Донбасі, початок якого було заплановано на наступні дні.

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Ексочільник ГУР МО додав, що спочатку від нього вимагали перенести операцію на тиждень, а пізніше, нібито, переговоривши із Зеленським, Андрій Єрмак дозволив дводенне перенесення. Проте коли у подальшому операція була провалена внаслідок захоплення «вагнерівців» у Мінську білоруським КДБ, неназвана Бурбою людина з Офісу президента пояснила йому зрив спецоперації наступним чином: «А що ти хотів? Якби воно спрацювало, російські танки були б у Києві – нам би не пробачили цього».

Василь Бурба додав, що за його даними «злив» деталей плану спецслужб біло здійснено білорусам – їх повідомили, що на територію країни в’їхали громадяни РФ, які вчинятимуть дії із дестабілізації політичної ситуації. Після цього білоруський КДБ захопив «Вагнерівців» та повернув їх до РФ.

Нагадаємо, 19 листопада минулого року в етері політичного ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера» було продемонстровано записане раніше інтерв’ю із колишнім начальником Головного управління розвідки Міноборони України Василем Бурбою. В ході інтерв’ю Бурба, зокрема, заявив про імовірну наявність у владі «крота», що нібито і стало причиною провалу спецоперації із захоплення «вагнерівців».

Пізніше Зеленський звинуватив ексглаву Василя Бурбу у тому, що він «злив інформацію» щодо «Вагнергейту» у пресу.

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