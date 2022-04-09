Експерт Асоціації саперів пояснив, куди заборонено ходити у містах та селах, що були окуповані

Дуже важливо щодня пояснювати дітям: де не можна ходити і чого не можна торкатися

На всіх територіях, де були війська окупантів, пересуватися можна лише дорогами, адже узбіччя, грунтові доріжки та парки заміновані. Про це експерт Асоціації саперів України Ігор Молодан розповів в інтерв'ю «Главкому».

Експерт наголосив на тому, що грунтові дороги, а їх у селах багато, вже потенційно небезпечні – диверсійно-розвідувальні групи ворога можуть їх замінувати так, щоби було не видно.

Наприклад, полити ділянку водою, забризкати, провести слід протектором, зробити колію – ніби тут проїхав вантажний автомобіль. А проста людина як думає – якщо машина пройшла і нічого не сталося, значить безпечно.

«Потрібно бути дуже уважними. Не ходити полями та лісами, парками та газонами. Не заходити в зруйновані будівлі, де можуть навіть не міни бути, а снаряди, що просто не розірвалися. Не заходити на полишені позиції військових, а то є у нас любителі пошукати трофеї, позбирати металобрухт. У кинутих танках чи бронетехніці цілком можуть поставити розтяжку на розкриття люка. Особисто знаю такий випадок»‚ – сказав Молодан.

Він особливо наголосив на тому, що дуже важливо це все пояснювати дітям. Пояснювати, нагадувати щодня – де не можна ходити і чого не можна торкатися.

Нагадаємо, раніше військовий експерт заявив про те, що Україну потрібно буде розміновувати 64 роки.

Звільнення українських територій від армії агресора означає, що тепер відбувається розмінування раніше окупованих населених пунктів.