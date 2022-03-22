Асоціація саперів: понад 82,5 тис. кв. км території України потребує розмінування

Окупанти замінували велику частину території України, яку тимчасово захопили

За підрахунками Асоціації саперів України, щонайменше 82,5 тис. кв. км території України заміновані окупаційними військами. Повідомляється, що дані отримані з відкритих джерел. Підрахунок небезпечних територій здійснюється разом з оператором протимінної діяльності Demining Solutions.

«Після перемоги зазначені території підлягатимуть гуманітарному розмінуванню! Цей тягар також ляже на плечі українців... Це лише попередні розрахунки і ми продовжуємо роботу», ідеться у повідомленні.

Підрахунки проводились за допомогою геоінформаційного програмного забезпечення спільно з оператором протимінної діяльності Demining Solutions.

До слова, 18 березня з'явилася інформація, що окупанти замінували шлях від Босфору до Одеси. Натомість усім капітанам суден збрехали, що це – українські міни. Нагадаємо, рашисти обстріляли Маріуполь з чотирьох кораблів. Також у небі Одещини українська ППО збила безпілотник окупантів.

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