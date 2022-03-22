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    Асоціація саперів: понад 82,5 тис. кв. км території України потребує розмінування

    Після завершення війни саперам доведеться добряче попрацювати - Асоціація саперів: понад 82,5 тис. кв. км території України потребує розмінування
    Після завершення війни саперам доведеться добряче попрацювати
    Фото: Міноборони України

    Окупанти замінували велику частину території України, яку тимчасово захопили

    За підрахунками Асоціації саперів України, щонайменше 82,5 тис. кв. км території України заміновані окупаційними військами. Повідомляється, що дані отримані з відкритих джерел. Підрахунок небезпечних територій здійснюється разом з оператором протимінної діяльності Demining Solutions.

    «Після перемоги зазначені території підлягатимуть гуманітарному розмінуванню! Цей тягар також ляже на плечі українців... Це лише попередні розрахунки і ми продовжуємо роботу», ідеться у повідомленні.

    Підрахунки проводились за допомогою геоінформаційного програмного забезпечення спільно з оператором протимінної діяльності Demining Solutions.

    До слова, 18 березня з'явилася інформація, що окупанти замінували шлях від Босфору до Одеси. Натомість усім капітанам суден збрехали, що це – українські міни. Нагадаємо, рашисти обстріляли Маріуполь з чотирьох кораблів. Також у небі Одещини українська ППО збила безпілотник окупантів.

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    Теги: росія окупанти війна розмінування замінування Україна окупація #stoprussia
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    Асоціація саперів: понад 82,5 тис. кв. км території України потребує розмінування