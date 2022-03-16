На розмінування України після війни підуть роки

Країни-партнери готують масштабний десант із рятувальників для допомоги Україні

Після закінчення війни Україна буде мати кілька років лише періоду розмінування, оскільки без цього неможливе відновлення будь-якого об’єкта. Про це сказав під час брифінгу міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, повідомляє Укрінформ.

Глава МВС України уточнив, що спілкується з усіма 27 міністрами внутрішніх справ Європейського Союзу, а також з міністрами деяких інших наших сусідів, зокрема – Туреччини.

Монастирський уже звертається до своїх колег-міністрів з тим, щоб вони готували свої групи, своїх фахівців і техніку з усієї Європи і світу для того, щоб вони могли приїхати і допомогти Україні у розмінуванні об’єктів.

«Тому що жодне відновлення будь-якого об’єкта неможливе без етапу розмінування. Очевидно, що тих сил, що є в українських рятувальників, не вистачить, щоб у короткий період це зробити. Тому колеги готують зараз вже таку допомогу – масштабний десант власне з рятувальників всіх країн, Європейського Союзу зокрема, і США, і Британії, щоб допомогти у цей період», – наголосив Монастирський.

За його словами, серед тих країн, які нам активно у цьому допомагають, є Франція, Польща, Греція, Німеччина, Литва, Австрія, Швеція та Швейцарія, Бельгія, Естонія, Нідерланди, Канада, Румунія, США та інші країни.

«Це я назвав ті країни, від яких ми вже маємо конкретну допомогу. Щодо того, що надається – це і пожежні автомобілі, і медичні шпиталі, і засоби захисту – бронежилети, каски. А по лінії Міноборони – вони також визначаються окремим напрямком», – уточнив він.

Як повідомлялося, за попередніми розрахунками на відновлення України після війни потрібно $565 млрд.