Стало відомо, скільки часу потрібно на розмінування Київщини
Щоб зробити безпечними звільнені населені пункти піде щонайменше 10 днів
Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба заявив, що на розмінування звільнених населених пунктів Київщини піде щонайменше 10 днів. Місцевим жителям повертатися туди ще зарано.
Кулеба заявив, що на території необхідно навести порядок. У звільнених населених пунктах працюватимуть фахівці з ДСНС, поліція та представники інших служб.
«У всіх звільнених від окупантів населених пунктах до 6:00 вівторка, 5 квітня, вводиться комендантська година», – повідомив Кулеба.
За цей час фахівці оцінять обсяг робіт та наведуть лад.
Кулеба звернувся до жителів Бучанського, Іванківського та Броварського району. Він заявив, що повертатися додому ще зарано. Треба бути максимально обережними й берегтися. Попереду дуже багато роботи.
Нагадаємо, всю Київщину звільнено від окупантів, – Міноборони.
Як повідомлялося, ворог замінував цивільні будинки на покинутих територіях Київщини.
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