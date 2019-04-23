Експерт-міжнародник порадив, як новому президенту будувати відносини із США та НАТО



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Головним ризиком є можливе припинення політики відкритих дверей в Альянсі під час президентства Зеленського, вважає експерт Микола Бєлєсков Фото: Станіслава Груздєва

На думку заступника директора ІСП Миколи Бєлєскова, Україні у взаємодії зі США в наступні роки треба буде вирішити низку завдань

Головним завданням для України є наповнення практичним змістом стратегічного партнерства. Головним викликом - формування незалежного від конфлікту на Донбасі двостороннього порядку денного. Такі думки висловив заступник директора Інституту світової політики Микола Бєлєсков під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

Микола Бєлєсков вважає, що аналіз відносин на ключових напрямках варто проводити із точки зору виокремлення ключових завдань, ключових викликів і ризиків. «У випадку взаємодії зі США головним завданням для України є наповнення практичним змістом стратегічного партнерства. Головним викликом - формування незалежного від конфлікту на Донбасі двостороннього порядку денного. Ключовим ризиком в українсько-американській взаємодії на наступні роки буде перенесення фокусу уваги на Індійсько-Тихоокеанський регіон і можливий початок відсторонення від справ, які пов’язані із Україною», - каже Бєлєсков.

На думку заступника директора ІСП, Україні в взаємодії зі США в наступні роки треба буде вирішити низку завдань. «Перш за все пройти американський виборчий цикл 2020 року, забезпечити продовження роботи Комісії стратегічного партнерства. Україні також важливо зберегти підтримку по лінії Пентагону на рівні 200-250 млн. доларів на рік, а також варто подувати про можливість залучення ВПК США до переозброєння ЗСУ в 2020-30 роках. Без посилення економічного виміру двосторонніх відносин говорити про повноцінне стратегічне партнерство буде дуже важко. Мова йде про в тому числі збільшення американських інвестицій в 3-4 рази із нинішніх 488 млн. доларів на кінець 2018 року», - продовжує Бєлєсков.

У випадку відносин України із НАТО в 2019-2024 роках головним завданням буде гарантування незмінності курсу на Євроатлантичну інтеграцію, головним викликом буде пошук прийнятних для України і країн НАТО форм взаємодії.

«А ось головним ризиком є можливе припинення політики відкритих дверей в Альянсі. На практиці нашій державі варто і далі продовжувати тренувати наші бригади за стандартами НАТО і реалізувати за наступні два роки повністю потенціал нового закону про національну безпеку. У випадку Плану дій щодо членства Україні варто вести потужну підготовчу роботу серед членів НАТО щодо такого кроку. Також Києву варто серйозно пропрацювати питання приєднання до Партнерства розширених можливостей із підготовкою детального переліку напрямків роботи, які були б цікаві для України і держав-членів Альянсу», - пояснює Бєлєсков.

На його думку, Україні варто почали діалог із державами-членами НАТО щодо застосування 5 статті Вашингтонського договору виключно до територій, які на сьогодні під контролем офіційного Києва. Нова влада також могла б подумати над початком продуманої інформаційної кампанії серед населення щодо НАТО для боротьби із міфами і для попередження збільшення популярності позаблоковості.

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Нагадаємо, Центральна виборча комісія опрацювала 100% електронних протоколів. Володимир Зеленський набрав 73,22% голосів (13 541 530), Петро Порошенко - 24,45% голосів (4 522 320).