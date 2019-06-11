Експерт проаналізувала оприлюднені списки партій на вибори в Раду



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Яким буде обличчя можливого парламенту 9-го скликання?

11 червня в прес-центрі ІА «Главком» (Шовковична, 8/20) проходить прес-конференція на тему: «Вибори. Партії, на старт!».

Запрошені гості: Світлана Конончук, політологиня, виконавчий директор Українського незалежного центру політичних досліджень, яка проаналізує з’їзди політичних партій, оприлюднені списки партій, ідеологія, обіцянки і яким буде обличчя можливого парламенту 9-го скликання, а також можливість скасування дострокових виборів через рішення КСУ.

Як відомо, Велика палата Конституційного суду у вівторок, 11 червня, розпочне розгляд справи щодо відповідності Конституції України (конституційності) Указу президента «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів» від 21 травня 2019 року №303/2019.

Як відомо, президент Володимир Зеленський пообіцяв, що буде присутнім на засіданні. «Це вперше в історії незалежності, коли президент прийде на засідання Конституційного суду. Я обов'язково буду. Ми впевнені у своїй позиції», - сказав він.

Нагадаємо, позачергові вибори до Верховної Ради були призначені за ініціативи президента на 21 липня. На консультаціях з лідерами фракцій головним аргументом для розпуску Верховної Ради Зеленський назвав дуже низьку довіру громадян до цієї інституції – 4%. Юридична ж підстава для розпуску – з 2016 року не існувало коаліції.

24 травня в Україні офіційно стартувала виборча кампанія позачергових виборів у Верховну Раду.