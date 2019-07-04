У Зеленського похвалились, як ощасливили 7 млн автомобілістів



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На станціях AVIAS, ANP, UKRNAFTA паливо подешевшало на 1 грн

Представники команди Зеленського провели консультації з власниками АЗС та нагадали їм про вільний ринок. Після цього ціни на паливо знизились на гривню

Після зниження цін на АЗС найбільших мереж 1-2 червня, в середу та четвер бензин і дизпаливо подешевшали ще на 0,4-1 грн/л. Про це повідомляє консалтингова компанія UPECO.

Середня роздрібна вартість палива на АЗС в Україні за станом на 4 липня складає: А-92 - 28,68 грн, А-95 - 29,79 грн, ДП - 29,16 грн.

Представник президента в Кабміні Андрій Герус підрахував, що тепер український автомобіліст на 1 баку бензину буде заощаджувати 50-80 грн, а за місяць така економія може скласти 100-400 грн.

Раніше Герус зазначав, що вже місяць на ринку дизелю спостерігається суттєве зниження ціни у гуртовому сегменті. За останні 2 місяці таке зниження склало 18% або майже 5 грн/літрі. Проте таке падіння не отримало свого відображення у зниженні роздрібної ціни.

«Наполегливе прохання до учасників ринку відреагувати на зміну цінової кон’юнктури. Щоб споживачі вже найближчим часом могли відчути перевагу конкурентного ринку у вигляді обґрунтованого зниження цін - а це 2,5 млн українців, які користуються дизельними автомобілями», - написав представник президента 1 червня.

Крім цього посту в Facebook були ще й консультації. «А із об’єктивними факторами всі професійні конструктивні люди погоджуються легко», - додав Герус.

Прессекретарка президента Юлія Мендель зазначила, що «це справедливе зниження цін почалося за ініціативи президента Володимира Зеленського».

«Від цього виграють 7 млн автомобілістів. Вони всі разом за місяць заощадять мільярд гривень», - повідомила Мендель.

Зазначимо, що за 3-4 червня на 1 грн літр палива подешевшав на АЗС Glusco: А-92 - 28,35 грн, А-95 - 29,35 грн, ДП - 28,35 грн.