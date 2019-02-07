Експерт розказала про нові правила маркування продуктів харчування



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олена Сидоренко, експерт з якості та безпечності харчових продуктів, професор кафедри товарознавства, управління безпечністю та якістю КНТЕУ Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Наразі за кордоном вибрати харчові продукти за маркуванням значно простіше, аніж в Україні

У понеділок, 4 лютого, президент Петро Порошенко підписав закон №8450 «Про інформацію для споживачів про харчові продукти» встановлює нові правила маркування. Закон має на меті спростити вибір споживача харчових продуктів і внести ясність по інгредієнтах, тобто убезпечити споживача від введення його в оману. Про це розповіла Олена Сидоренко, експерт з якості та безпечності харчових продуктів, професор кафедри товарознавства, управління безпечністю та якістю КНТЕУ, під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

Вибрати за маркуванням харчові продукти за кордоном значно простіше, аніж в Україні. «Тому новий закон має на меті спростити вибір споживача харчових продуктів і внести ясність щодо інгредієнтів, тобто убезпечити споживача від введення його в оману. Новим законом вимагається збільшення шрифту написаного тексту. Основним розмір 1,2 міліметра. Якщо площа обмежена, то виноситься лише необхідна інформація і дозволяється зменшення шрифту до 0,9 міліметра», - говорить Сидоренко.

Основна інформація – це назва харчового продукту, зазначені інгредієнти, які можуть становити загрозу споживачу, якщо є такі харчові перестороги. «Тепер вимагається вказувати на упаковці інформації про термічну обробку, вказувати обов’язкову інформацію про використання рафінованої олії або жирів рослинного походження, зокрема пальмової олії. А також термін придатності. Наразі термін придатності зазначається по-різному», - продовжує Сидоренко.

Експерт зазначає, що порушення вимог законодавства шляхом надання неточної, недостовірної інформації про продукт, зміна оператором ринку інформації про продукт, передбачає накладення штрафу на юросіб у розмірі 15 мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб-підприємців - у розмірі 10 мінімальних заробітних плат.

За її словами, перевіряти операторів ринку (виробників) має право державна структура Держпродспроживслужба, а також громадські організації, які в своїй статутній діяльності зазначили про таке право контролю ринку харчових продуктів, будь-які об’єднання споживачів і власне споживачі.

«Поки що дозволений перехідний період. Закон набере чинності через шість місяців після його опублікування. Після підписання вступили тільки окремі статті закону, зокрема неможливості реалізації харчових продуктів тим операторам, які не мають зареєстровані потужності виробництво. Свого часу я перевіряла шаурму, так не було зазначено, де виробився продукт. Такого не можна допускати. Тому з цього тижня ця стаття закону уже повинна виконуватися», - підсумувала Сидоренко.

Переглянути запис прес-конференції можна тут: