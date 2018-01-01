Експерт розповів, хто найбільше постраждає від подорожчання бензину

Подорожчання вартості нафтопродуктів найбільше торкнеться сільськогосподарського виробництва

Немає підстав сьогодні підвищувати вартість проїзду в транспорті, адже зростання ціни на нафтопродукти є не настільки високим. Окрім того, більшість громадських транспортних засобів перейшло з бензину та дизелю на скраплений газ. Такі міркування висловив під час прес-конференції у «Главкомі» директор спеціальних проектів НТЦ



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Подорожчання вартості нафтопродуктів найбільше торкнеться сільськогосподарського виробництва

Немає підстав сьогодні підвищувати вартість проїзду в транспорті, адже зростання ціни на нафтопродукти є не настільки високим. Окрім того, більшість громадських транспортних засобів перейшло з бензину та дизелю на скраплений газ. Такі міркування висловив під час прес-конференції у «Главкомі» директор спеціальних проектів НТЦ «Псіхєя» Геннадій Рябцев.

Він зазначив, що скраплений газ протягом цього місяця подорожчав лише на 13 копійок, тобто він коштує в 3,5 рази менше, аніж бензин та дизпаливо.

За словами експерта, подорожчання вартості нафтопродуктів найбільше торкнеться сільськогосподарського виробництва.

«А от на товари сільськогосподарського виробництва зростання вартості нафтопродуктів має безпосередній вплив. Насамперед, це ціна майбутнього врожаю. Якщо брати собівартість тонни пшениці, то близько три чверті собівартості – це вартість дизельного палива, це вартість добрив і вартість засобів захисту рослин. Подорожчання палива сьогодні та найближчі місяці, коли формуються запаси у сільськогосподарських виробників цього ресурсу, і закладається в ціну майбутнього урожаю», - підсумував Рябцев.

Дивіться також запис прес-конференції:

Як повідомлялося, 10-11 січня ціни на нафтопродукти на українських АЗС виросли на 0,2-1 грн/л.

Рябцев назвав причини подорожчання нафтопродуктів в Україні.