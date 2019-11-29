Експерти дали поради, як не стати жертвою шахрайства під час Чорної п’ятниці



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Після онлайн покупок завжди звіряйте банківські платежі

Спеціалісти закликають покупців бути уважними і не втрачати голову через вигідні пропозиції

Якщо йдеться про онлайн-покупку, то важливо у першу чергу приділити увагу безпеці свого комп’ютера та персональних даних, - радять експерти школи цифрової безпеки Digital Security School 380.

Спеціалісти радять: якщо ви отримали лист із повідомленням про розпродаж із дуже спокусливими пропозиціями, то варто переконатися, що цей лист не є фішинговим (таким, що…). Для цього варто звернути увагу на правильність назви магазину в листі - одруківок на кшталт Razetka чи Abibas. Крім того, адреса, з якої вам надіслали лист, має бути схожа на офіційну поштову скриньку магазину – до прикладу, жодних адресантів типу [email protected] не має бути. Існує ще один маркер аферистів: заклик придбати щось терміново за лінком, доданим до листа. Не поспішайте переходити по ньому – спершу скопіюйте його та перевірте на Verify та VirusTotal. І надалі остерігайтесь закликів придбати будь-що «тут і зараз» у будь-яких листах.

Крім того, після онлайн покупок завжди звіряйте банківські платежі: заздалегідь поцікавтеся точною сумою на картці, а після оплати за товар звірте баланс на ній чи перегляньте в додатку банку витрачену суму.

Експерти також закликають пильнувати за підозрілими дзвінками в період розпродажів та не повідомляти пін-код чи паролі від особистих акаунтів будь-яких сайтів третім особам. Перед Чорною п’ятницею можуть зрости дзвінки на ваш номер начебто від банку з проханням: «Надайте нам, будь ласка, всі дані доступу до вашої картки, тому що просто зараз з неї зникають всі кошти та ми хочемо цьому завадити». Не вірте в такі історії та просто кладіть слухавку. Якщо є сумніви – самостійно перетелефонуйте до свого банку.

Понад те, напередодні розпродажів встановіть додаткові методи захисту свого аккаунту у соцмережах. Спеціалісти радять встановити двофакторну автентифікацію - це коли після введення паролю на ваш телефон приходить смс з одноразовим кодом доступу, TouchID чи FaceID.

Вельми важливо також робити покупки через перевірені Wi-Fi мережі. До прикладу, у торговельному центрі краще під’єднайтись до тієї точки Wi-Fi, яка вам відома за назвою (наприклад, мережа від піцерії на фудкорті) і для якої як мінімум треба ввести пароль.Бажано тако не проводити онлайн-оплати через відкриті Wi-Fi мереж.

Експерти також закликали покупців користуватися тільки офіційними мобільними додатками – їх можна скачати з через AppStore чи Google Play, або й взагалі перейти на сторінку завантаження з офіційного сайту магазину. Ще одна порада - бути уважними до пропозицій про передоплату і перевіряти дату реєстрації онлайн-магазину. І наостанок: не варто хизуватися своїми покупками в онлайні. «Слідкуйте за цифровою гігієною і не публікуйте усі фото підряд у соцмережах. Ваші друзі й так дізнаються, що під час Чорної п’ятниці ви придбали нову PlayStation, а от потенційним зловмисникам про це знати не варто. Завдяки публічним обліковим записам у соцмережах зловмисникам легко відстежити, де ми живемо, чим користуємось та навіть коли буваємо вдома. Не приводьте їх за руку до своєї оселі», - закликають екперти.