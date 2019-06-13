Експерти проаналізували, чому перехід парафій до ПЦУ загальмувався



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З якими труднощами стикається ПЦУ, які нові виклики стоять перед новою церквою

13 червня в прес-центрі ІА «Главком» (Шовковична, 8/20) проходить прес-конференція на тему: «ПЦУ: нові виклики».

Запрошені гості: Людмила Филипович, завідувач Відділу філософії та історії релігії Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ; Оксана Горкуша, старший науковий співробітник Відділення релігієзнавства Інституту філософії НАНУ.

Учасники заходу проаналізують поточний стан процесу створення ПЦУ, скільки громад перейшло до нової церкви і чому цей перехід за останній місяць загальмувався, з якими труднощами стикається ПЦУ, які нові виклики стоять перед новою церквою.

Раніше повідомлялося, що до Православної церкви України за понад місяць не приєднувався жоден парафіяльний храм. Останній перехід парафії до ПЦУ відбувся 8 травня, про це свідчать дані карти переходів з УПЦ МП.