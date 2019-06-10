  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    До Православної церкви України за місяць не приєдналась жодна парафія

    • Розсилка
    До Православної церкви України за місяць не приєдналась жодна парафія

    Останньою на початку травня перейшла релігійна громада і священик села Новомихайловка Донецької області

    До Православної церкви України за понад місяць не приєднувався жоден парафіяльний храм.

    Про це 10 червня повідомляє 24 канал.

    Останній перехід парафії до ПЦУ відбувся 8 травня, про це свідчать дані карти переходів з УПЦ МП.

    Так, наразі до ПЦУ перейшло 520 парафіяльних храмів та два кафедральні собори УПЦ МП. Останньою перейшла релігійна громада і священик села Новомихайловка Донецької області.

    Раніше у ПЦУ пояснювали, що процес переходу до релігійних громад у Православну церкву України сповільнився в останні дні перед другим туром президентських виборів. Теперішню ситуацію також можна пояснити між суперечками всередині церкви.

    Колишній голова УПЦ КП і нинішній почесний патріарх ПЦУ Філарет звинуватив главу церкви митрополита Епіфанія у відмові від домовленостей, досягнутих під час Об'єднавчого собору 15 грудня. За словами Філарета, сьогодні в ПЦУ відбувається «розділення, двовладдя, і це може призвести до сумних наслідків».

    Патріарх пояснив, що на Соборі начебто досягли домовленості про те, що керуватиме новоствореною церквою в Україні він, а за кордоном її представлятиме митрополит Епіфаній. Проте цього не сталося. Далі Філарет зробив декілька гучних заяв. Наприклад, сказав, що Київський патріархат досі існує.

    Читайте також
    Філарет церква Російська православна церква в Україні Українська православна церква томос Епіфаній
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ