До Православної церкви України за місяць не приєдналась жодна парафія



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Останньою на початку травня перейшла релігійна громада і священик села Новомихайловка Донецької області

До Православної церкви України за понад місяць не приєднувався жоден парафіяльний храм.

Про це 10 червня повідомляє 24 канал.

Останній перехід парафії до ПЦУ відбувся 8 травня, про це свідчать дані карти переходів з УПЦ МП.

Так, наразі до ПЦУ перейшло 520 парафіяльних храмів та два кафедральні собори УПЦ МП. Останньою перейшла релігійна громада і священик села Новомихайловка Донецької області.

Раніше у ПЦУ пояснювали, що процес переходу до релігійних громад у Православну церкву України сповільнився в останні дні перед другим туром президентських виборів. Теперішню ситуацію також можна пояснити між суперечками всередині церкви.

Колишній голова УПЦ КП і нинішній почесний патріарх ПЦУ Філарет звинуватив главу церкви митрополита Епіфанія у відмові від домовленостей, досягнутих під час Об'єднавчого собору 15 грудня. За словами Філарета, сьогодні в ПЦУ відбувається «розділення, двовладдя, і це може призвести до сумних наслідків».

Патріарх пояснив, що на Соборі начебто досягли домовленості про те, що керуватиме новоствореною церквою в Україні він, а за кордоном її представлятиме митрополит Епіфаній. Проте цього не сталося. Далі Філарет зробив декілька гучних заяв. Наприклад, сказав, що Київський патріархат досі існує.