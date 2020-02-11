Експерти розкажуть, чим законопроєкт про дезінформацію загрожує не тільки журналістам, а й усьому суспільству трансляція



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Медіаексперти проаналізують, чи відповідає законопроєкт заявленій меті, та що з ним потрібно зробити його ініціаторам

У вівторок, 11 лютого, о 10:00 в пресцентрі ІА «Главком» (Шовковична, 8/20) відбудеться брифінг на тему: «Привіт, Головліт! або НІ спробі створення політичної поліції в Україні. Чому журналісти проводять акцію проти закону про дезінформацію».

Запрошені гості: Сергій Штурхецький, Голова Незалежної медіа-профспілки України, Ігор Чайка, режисер-документаліст, продюсер, журналіст, Тетяна Котюжинська, медіаюрист.

Учасники прес-конференції закцентують увагу на тому, чим так званий законопроєкт «Про дезінформацію» («Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення національної інформаційної безпеки та права на доступ до достовірної інформації») загрожує не тільки журналістам, а й усьому суспільству. А також, чи відповідає він заявленій меті, та що з цим законопроєктом потрібно зробити його ініціаторам.

Нагадаємо, в ОБСЄ висловили занепокоєність через запропонований Мінкультом законопроєкт про дезінформацію.

Раніше Європейська федерація журналістів розкритикувала закон Бородянського про дезінформацію.

На днях Міністерство культури, молоді і спорту опублікувало порівняльну таблицю законопроєкту про протидію дезінформації й запросило до її обговорення.

Нагадаємо, міністр культури, молоді і спорту Бородянський вважає, що проєкт закону про дезінформацію потребує краш-тесту.