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    У світі

    У Росії вчений підпалив себе, протестуючи проти русифікації удмуртів

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    Через кілька годин після самоспалення Разін помер в лікарні - У Росії вчений підпалив себе, протестуючи проти русифікації удмуртів
    Через кілька годин після самоспалення Разін помер в лікарні

    Поруч з Разіним знайшли плакати, на одному з яких написано: «І якщо завтра моя мова зникне, то я готовий сьогодні померти»

    У російському місті Іжевськ 10 вересня біля будівлі Державної ради Удмуртії вчений Альберт Разін підпалив себе, протестуючи проти русифікації удмуртів.

    Про це йдеться на сторінці Свободный Идел-Урал у Facebook.

    Зазначається, що поруч з Разіним знайшли плакати, на одному з яких написано: «І якщо завтра моя мова зникне, то я готовий сьогодні померти».

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    Сьогодні в Іжевську повинна була відбутися сесія Держради, у зв'язку з подією біля Держради засідання перенесли на 24 вересня.

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    Через кілька годин після самоспалення Разін помер в лікарні. Йому було 79 років. Він – кандидат філософських наук, доцент, заслужений діяч науки Удмуртії, активний учасник удмуртского національного руху «Удмурт Кенеш» і клубу вчених «Тодосчі»

    Разін був одним з учених, які влітку минулого року звернулися з відкритим листом до голови Держради Удмуртії Олексія Прасолова і депутатів з вимогою не підтримувати законопроект про скасування обов’язкового вивчення мов корінних народів Росії в середніх школах, спрямований Державною думою для оцінки в регіони.

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