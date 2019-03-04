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    Експерти встановили причину смерті Децла

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    <span>Кирило Толмацький помер 3 лютого</span> - Експерти встановили причину смерті Децла
    Кирило Толмацький помер 3 лютого

    Раніше репер скаржився на болі в руках і ногах

    Судово-медична експертиза встановила причину смерті російського репера Кирила Толмацького (Децл).

    Про це повідомляють російські ЗМІ.

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    «Кирило Толмацький помер в результаті гострої серцевої недостатності, що з'явилася ускладненням захворювання серцево-судинної системи», - йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, що 3 лютого 2019 року від зупинки серця помер репер Децл. Після концерту в Іжевську у нього сталася зупинка серця.

    Кирилу Толмацькому було 35 років.Раніше мати Децла Ірина Толмацька розповіла, що її син помер від постійних навантажень. Вона розповіла, що репер скаржився на болі в руках і ногах.

    Децл став зіркою ще у підлітковому віці - у 2000 році, коли йому було 17 років, він випустив альбом «Хто ти?», який розійшовся тиражем у понад мільйон екземплярів.

    До нього виконавці репу російською не мали великої популярності. Він також виступав у складі групи Bad B Альянс.

    Нагадаємо, 4 березня стало відомо, що у Великій Британії у віці 49 років пішов з життя співак групи The Prodigy Кейт Флінт. Музикант був знайдений мертвим вранці в понеділок, 4 березня, в своєму будинку в Ессексі. 

    Згодом колеги Флінта повідомили, що музикант наклав на себе руки

     

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