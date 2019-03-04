У посольстві РФ була підозріла активність напередодні і після отруєння Скрипалів – джерело



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Отруєння Скрипаля та його дочки сталося у березні 2018 року

MI5, MI6 і GCHQ спостерігали «активні приїзди і від'їзди» біля будівлі посольства РФ, розповіло джерело, знайоме з ходом розслідування

Розвідувальні служби Великої Британії фіксували незвичну активність в посольстві Росії в Лондоні за декілька днів до і після отруєння «Новачком» колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля і його дочки Юлії в Солсбері.

Про це повідомило PA з посиланням на джерело, знайоме з ходом розслідування.

MI5, MI6 і GCHQ спостерігали «активні приїзди і від'їзди» біля будівлі посольства РФ 4 березня 2018 року, йдеться у матеріалі.

«Спецслужби розслідували незвичну підвищену активність у російському посольстві в Кенсінгтоні в дні до і після нападу на Скрипалів», - розповіло джерело.

«Як і слід було очікувати, британські служби безпеки наглядають за відомими і прихованими іноземними розвідниками», - сказав співрозмовник.

Нагадаємо, Велика Британія звинувачує Росію в тому, що вона стоїть за отруєнням Скрипалів. У березні 2018 року Тереза Мей видворила 23 передбачуваних російських шпигунів з лондонського посольства, що стало найбільшим масовим вигнанням дипломатів після холодної війни.

Отруєння Скрипаля та його дочки сталося у березні 2018 року.

У вересні прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що в отруєнні Скрипалів звинувачують двох співробітників російської військової розвідки - Олександра Петрова і Руслана Боширова.

Міністр внутрішніх справ Великобританії повідомив, що агенти ГРУ Росії, яких Британія підозрює в отруєнні Скрипалів, будуть заарештовані і притягнуті до кримінальної відповідальності Британією або її союзниками, якщо виїдуть за межі Росії.

Боширов і Петров дали інтерв’ю пропагандистському ресурсу Russia Today, де заявили, що їздили в Солсбері як туристи.

Пізніше з розслідування видання The Insider і дослідницької групи Bellingcat стало відомо, що Руслана Боширова насправді звуть Анатолій Чепіга, він є полковником ГРУ і має звання «Героя Росії».

Також журналісти видання The Insider і незалежні розслідувачі Bellingcat дізналися реальне ім'я і справжню біографію другого обвинуваченого в отруєнні Скрипаля, який ховався під ім'ям Олександр Петров.

Крім того, The Insider і Bellingcat опублікували деталі з біографії третього підозрюваного в замаху на Скрипалів. Йдеться про ймовірного співробітника військової розвідки Росії Дениса Сергеєва (агентурне ім’я Сергій Федотов).

Джерело: Європейська правда