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    В Україні розмір виплат за лікарняними збільшився на третину

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    В Україні розмір виплат за лікарняними збільшився на третину

    Збільшення викликане зростанням номінальних зарплат

    Середньоденний розмір допомоги по тимчасовій втраті працездатності, що надається Фондом соціального страхування України, у 2018 році склав 224,4 грн, що на 54,2 грн, або 31,9% більше, ніж у 2017 році. Про це повідомляє прес-служба фонду.

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    Як зазначили в прес-службі, збільшення середнього розміру компенсації втраченого заробітку за час перебування на лікарняному пов’язано з ростом мінімальної заробітної плати, а також загальним зростанням фонду оплати праці по країні.

    Загальні витрати Фонду на виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності у порівнянні з 2017 роком збільшились на 1 679,4 млн грн, або на 27,7% та склали за підсумками 2018 року понад 7 млрд 747 млн грн.

    Упродовж 2018 року Фонд соціального страхування України профінансував здійснення виплат матеріального забезпечення, враховуючи допомогу по тимчасовій втраті працездатності і по вагітності та пологах, для більш ніж 2,5 млн застрахованих осіб, повідомили в прес-службі.

    Кабінет міністрів України 16 січня ухвалив постанову «Про затвердження бюджету Фонду соціального страхування України на 2019 рік». Згідно з рішенням, видатки Фонду на поточний рік заплановано у розмірі 23,26 млрд грн, дохідна частина з урахуванням залишку коштів на початок року визначена в сумі 23,29 млрд грн.

    Нагадаємо, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України в грудні 2018 року склала 10573 грн, збільшившись порівняно з груднем минулого року на 20,5%.

     

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